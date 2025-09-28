”ДОВОЉНО ЈЕ ДА НЕКО КУПИ КЋЕРКУ ФИРМУ ГАСПРОМА” Михајловић: Нека трансакција треба да се обави да НИС ради
БЕОГРАД: Некадашња министарка рударства и енергетике Зорана Михајловић оценила је данас да није случајно то што је увођење америчких санкција Нафтној индустрији Србије (НИС) продужено до 8. октобра и да мисли да би у том периоду требало да се обави "одређена трансакција" да би НИС могао да настави да ради.
Она је за Танјуг рекла да се држава и те како спремала за случај увођења санкција НИС-у, да одређене варијанте решења постоје као и да није случајна ни прерасподела акција ка фирми "Интелиџенс".
Истакла је да је за грађане најважније то да ће моћи да имају нафтне деривате сигурно два месеца после увођења санкција, колико, према њеним речима, износе стратешке резерве нафте.
Навела је да би, према садашњим информацијама, довољно смањење руског власништва НИС-а било да неко купи кћерку фирму Гаспрома, "Интелиџенс" на коју је та компанија пренела 11,3 одсто акција.
"По ономе што сада имамо као информације, то јесте довољно, без обзира на то што смо на почетку имали информације да не сме да буде уопште руског капитала у НИС-у. После тога смо имали ове друге информације али ја не знам све детаље", рекла је она.
Истакла је да је ово једна варијанта решења проблема а да је друга варијанта принудни откуп акција на који се не жели ићи.
"Дакле то је могућност да се иде на неку врсту управљања НИС-ом, а да се када се ствари нормализују, тај НИС, јер он је власништво Руса, врати Русима", рекла је она.