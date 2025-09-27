ПАНЧЕВАЦ МИЛАН МАРЈАНОВИЋ ГАЈИ ЗЛАТНЕ ВРЕДНЕ БОБИЦЕ Бербу се пинцетом, а зарада се мери хиљадама евра!
Милан Марјановић из Панчева пре четири године одлучио је да се посвети несвакидашњем послу – засадио је 1.600 садница црних гоџи бобица.
Данас у свом стакленику, једном од највећих на Балкану, бере пун род ове биљке која важи за једну од најздравијих на свету.
„Тражио сам најздравију биљку“
„Желео сам да узгајам нешто што је без конкуренције у погледу здравља. Црни гоџи је препун антиоксиданата и антоцијанина који јачају организам. То је целокупна намирница коју свако може уносити свакодневно“, објашњава Марјановић.
Бобице су, каже он, веома отпорне и не траже много – довољно је орезивање два пута годишње и систем за аутоматско наводњавање. Ипак, један детаљ прави највећи изазов: брање. „Свака бобица мора да се бере пинцетом“, каже он кроз осмех.
Висока цена и велика потражња
Црне гоџи бобице најчешће завршавају у соку, тинктурама и меду обогаћеном овим плодовима. Након бербе, одмах се замрзавају или суше посебном технологијом смрзавања под вакуумом, како би се сачувале све биоактивне материје.
„Најздравије је да се конзумирају свеже, али и мед са гоџијем се показао као врхунска комбинација. Мед већ има своју вредност, а ове бобице га само додатно обогаћују“, објашњава технолог Ненад Мићановић.
Органска производња, европско тржиште
Агроном Јасмина Волођа додаје да је биљка врло отпорна:
„Није тешка за гајење, само је важно пратити је током године. У четвртој години даје до килограм и по по биљци, и све је органска производња, што је посебно тражено на тржишту.“
Овогодишњи принос износио је око 1.800 килограма. Сав род Марјановић је продао – највише у Србији, али и у Швајцарској и Аустрији. Малопродајна цена креће се око 250 евра по килограму, док у велепродаји достиже 160 евра.
Иако не планира сам да шири производњу, жели да у сарадњи са другим произвођачима усаврши посао који, како каже, „може бити врло исплатив и здравствено користан“.
Дневник/ Панчевац