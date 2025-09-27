”ЈЕДИНО НИС ИМА ИНФРАСТРУКТУРУ, ЧИТАВА ХЕМИЈСКА ИНДУСТРИЈА ЈЕ ЗАСНОВАНА НА НАФТИ” Државни секретар појаснио: Важно је уредно снабдевање керозином Ер Србије и свих партнера који слећу на српске аеродроме
БЕОГРАД: Државни секретар у Министарству за људска и мањинска права Иван Бошњак изјавио је данас поводом најава да ће САД применити санкције против Нафтне индустрије Србије (НИС) до 8. - 9. октобра, да је веома важно да се до тада пронађе начин за уредно пословање НИС-а у односу на грађане Србије.
Он је рекао за Танјуг, да се никако не може рећи да у претходних девет месеци, од када трају најаве увођења санкција НИС-у, ништа није рађено по том питању, већ да су предузимани врло важни кораци.
"Врло важни кораци су предузети, па између осталог и она промена управљачких права у односу на такозвану кћерку-фирму Гаспрома, Интелиџенс. Све то говори да су озбиљни кораци већ направљени и да се доста тога дешавало не само у овим трилатералним односима, где смо ми та трећа страна у једном регионалном читавом пакету који подразумева и улогу Јадранског нафтовода (ЈАНАФ), онога што је стара Југославија грађевински и инвестиционо оставила на садашњој територији Хрватске, али и са нашим поузданим партнерима који су озбиљни играчи у области енергетике, Мађарској", рекао је Бошњак за Танјуг.
Он је нагласио и да тренутна геополитичка ситуација није по нас повољна и да мисли да се решење ове ситуације крије у регионалном односу.
"Са те геополитичке стране наш положај је врло неугодан, односно председник Вучић је и боравећи у Њујорку истакао да смо ми остали лојални партнери и једној и другој страни, и овој која уводи санкције и овој против које се уводе санкције", казао је Бошњак.
Он је додао и да је проценат бизниса оперативе НИС-а у односу на читав Гаспром безначајан, али да је ипак у односу на српску привреду то готово 70 одсто тржишта нафте.
"На то се надовезује не само рад рафинерије, малопродаје, већ и уредно снабдевање керозином Ер Србије и свих партнера који слећу на српске аеродроме, зато што једино НИС има инфраструктуру, а и читава хемијска индустрија је заснована на нафти ", казао је Бошњак.
Према последњем одлагању санкције НИС-у требало је да ступе на снагу у среду 1. октобра, међутим, после преговора које је водио председник Вучић америчка страна је одлучила да помери тај рок за још осам дана.