Отказ није крај ЕВО КАКО ДОЋИ ДО ОТПРЕМНИНЕ Постоји и закон који вас штити
Када послодавац уручи отказ, то је обично велики шок
Важно је да одмах реагујете и да не "гурате главу у песак". Сазнајте која правила важе за отпремнине у Немачкој и под којим условима имате право на исплату.
Отпремнина или тужба због незаконитог отказа
У случају отказа, имате законско право да покренете судску тужбу ради заштите од отказа. Пре тога, требало би да проверите имате ли право на отпремнину ако се одрекнете тужбе.
Право на отпремнину може да произађе из следећих извора:
Колективни уговори
Пракса у компанији
Писана изјава у самом отказу
На основу колективних уговора, отпремнине се углавном исплаћују само у случају колективних отказа, када већи број запослених истовремено остаје без посла. Ипак, и ако не радите у јавном сектору, и даље можете имати право на исплату.
Закон о заштити од отказа (Kündigungsschutzgesetz) изричито предвиђа право на отпремнину. Основни услов је да вам је послодавац дао отказ због хитних пословних разлога. Ако се у овом случају одрекнете тужбе, остварујете право на исплату отпремнине.
Како се израчунава висина отпремнине?
Висина отпремнине одређује се према дужини радног односа. За сваку годину рада припада вам пола месечне бруто плате. Ако сте у једној години рада провели више од шест месеци, та се година заокружује на целу.
На пример, ако сте радили 10 година, имате право на најмање пет месечних плата.
Ако сте радили 12 година, припада вам пола годишње плате као отпремнина.
Зашто се понекад исплати покренути тужбу
Право на отпремнину везује се за одређене услове. Уколико нисте сигурни да ли имате то право, судски пут остаје отворен. Многе тужбе не теже враћању на посао, јер је однос између послодавца и радника након отказа често неповратно нарушен.
Међутим, током судског процеса могуће је договорити исплату отпремнине. У том случају, није нужно држати се законске формуле. Током преговора можете затражити и већу отпремнину. Да не бисте у том процесу били сами, правни стручњаци за радно право или синдикат могу вам пружити неопходну помоћ.