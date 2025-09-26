Плата фантастична, људи опуштени и срећни ОВО ЈЕ НОВА ОБЕЋАНА ЗЕМЉА за оне који би да крену ТРБУХОМ ЗА КРУХОМ Одатле нико не одлази!
Према новом истраживању, Исланд је проглашен најбољом државом за људе који желе да започну живот на новом месту у 2025. години.
Осим што је познат по природним чудесима попут глечера, гејзира и поларне светлости, Исланд се истиче високим животним стандардом, безбедношћу и срећом својих грађана.
Недавне ранг-листе додатно потврђују његов статус: проглашен је најбезбеднијом земљом на свету и трећом најсрећнијом.
Главни град Рејкјавик, иако с тек око 140.000 становника, одише космополитском атмосфером.
Град нуди богату културну и гастрономску сцену, фестивале и урбани стил живота, а истовремено задржава топлину заједнице и компактност која омогућава да се готово све може обићи пешке.
Просечна плата око 4.500 евра
Економски показатељи додатно привлаче нове становнике.
Просечна плата на Исланду износи око 4.500 евра, а стабилна економија и висок ниво здравствене заштите чине га једном од најпожељнијих земаља за живот и рад у Европи.
На листи десет најпривлачнијих држава за имиграцију доминирају европске земље попут Швајцарске, Луксембурга, Норвешке, Ирске, Данске и Холандије.
Сједињене Америчке Државе заузеле су седмо место, док се Велика Британија нашла тек на 19. позицији.
У појединим категоријама посебно су се истакнуле друге државе: Јужна Кореја по квалитету здравствене заштите, Аустралија одмах иза ње, а Шри Ланка по образовању захваљујући изузетно ниским трошковима бриге о деци.
Луксембург је оцењен најбољим по јавном превозу, док су Уједињени Арапски Емирати проглашени најсигурнијом државом.
Где је најгоре?
У засебном истраживању о срећи грађана нордијске земље поновно доминирају: Финска је осму годину заредом проглашена најсрећнијом нацијом, Данска је друга, Исланд трећи, а Шведска четврта.
Супротно томе, САД су пале на историјски ниско 24. место, док је Велика Британија на 23. месту, обе испод Израела који се, упркос ратним околностима, налази на осмом месту.
На дну листе и даље остаје Авганистан, а међу пет најнесрећнијих земаља налазе се још Сијера Леоне, Либан, Малави и Зимбабве, преноси Србија данас.