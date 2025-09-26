overcast clouds
Млади неће ни да чују за пиво...

ПИВО ПОСТАЈЕ СКУПЉЕ ОД ВИНА? Британија у проблему, изгубила рекордан број пивара

26.09.2025. 21:42
Пише:
Дневник
Извор:
B92/Tanjug
Фото: freepik, ilustracija

У Великој Британији, просечна цена пинте пива (0,57 литара) порасла је ове године за шест одсто међугодишње на 5,5 фунти (6,49 евра), а цела индустрија се налази под притиском повећаних трошкова и нових трендова међу потрошачима.

Према очекивању, пинта пива је најскупља у Лондону и за њу треба издвојити у просеку 6,83 фунте (8,02 евра), али постоје и градови попут Хала и Бредфорда где се може попити за мање од четири фунте (4,58 евра), преноси Скај њуз.

Лидери индустрије често истичу да су скокови у ценама сировина, енергији, логистици и акцизама на алкохол главни фактор у повећању цена пива у пабовима и продавницама, што посебно негативно утиче на мале пиваре и независне произвођаче.

Према подацима удружења Сиба, у 2024. години Британија је изгубила око 100 независних пивара, што је највећи годишњи пад од када се бележе ти подаци, тако да их је преостало 1.715 у целој земљи.

Као разлози наводе се раст трошкова, већи порези, инфлација и слабија потрошња крафт производа, пренео је "Гардијан".

Прошле године је у Британији произведено око 3,8 милијарди литара пива, што представља стагнацију у односу на 2023, док подаци о конзумацији пива указују на тренд благог опадања.

Потрошачи се све више окрећу безалкохолним алтернативама, а приход у овом сегменту индустрије је у протеклих пет година растао по просечној годишњој стопи од 22,5 одсто.

Истраживања показују да млађе генерације из Генерације З мање пију пиво и често прелазе на пића без алкохола, што је тренд који утиче на целу индустрију.

пиво потрошња Велика Британија
Извор:
B92/Tanjug
Пише:
Дневник
