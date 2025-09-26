Ова ГОДИШТА су спорна
Проблеми са стартером! Чувени НЕМАЧКИ ПРОИЗВОЂАЧ АУТОМОБИЛА ПОВЛАЧИ СКОРО 14.000 возила: Опасност од ПРЕГРЕВАЊА И КРАТКОГ СПОЈА, може доћи до пожара!
АМСТЕРДАМ: Немачки произвођач аутомобила BMW опозвао је скоро 14.000 возила у Холандији због проблема са стартером, који потенцијално може да изазове пожар на аутомобилу.
Портпарол немачког произвођача аутомобила рекао је да се проблем односи на возила произведена између септембра 2015. и септембра 2021. године, пренео је НЛ тајмс.
Квар би потенцијално могао довести до пожара, као последица евентуалног прегревања и кратких спојева.
Стога BMW препоручује власницима да држе своје аутомобиле паркиране напољу док стартер не буде поправљен.
Исти проблем јавља се и у другим земљама, па ће око 1,2 милиона аутомобила бити опозвано широм света, наводи НЛ тајмс.
Портпарол је објаснио и да вода може ући у поменути део аутомобила, што повремено може спречити покретање возила.
Немачка компанија за сада није пријавила никакве инциденте у вези са наведеним проблемом.
Власници BMW-ових возила, која су обухваћена опозивом, добиће поруку од свог продавца аутомобила.
Поред тога, купци могу да провере да ли је њихов аутомобил део опозива уношењем идентификационог броја возила (ВИН) на званичној страници за опозив BMW-а.
Закључно са 15. септембром 2025. године, у Холандији регистровано око 205.000 путничких аутомобила марке BMW, што чини око 5,6 одсто свих регистрованих путничких возила у тој земљи.