overcast clouds
15°C
26.09.2025.
Нови Сад
eur
117.2058
usd
100.3388
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Ова ГОДИШТА су спорна

Проблеми са стартером! Чувени НЕМАЧКИ ПРОИЗВОЂАЧ АУТОМОБИЛА ПОВЛАЧИ СКОРО 14.000 возила: Опасност од ПРЕГРЕВАЊА И КРАТКОГ СПОЈА, може доћи до пожара!

26.09.2025. 21:49 21:54
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
ауто
Фото: pexels.com

АМСТЕРДАМ: Немачки произвођач аутомобила BMW опозвао је скоро 14.000 возила у Холандији због проблема са стартером, који потенцијално може да изазове пожар на аутомобилу.

Портпарол немачког произвођача аутомобила рекао је да се проблем односи на возила произведена између септембра 2015. и септембра 2021. године, пренео је НЛ тајмс.
 

Квар би потенцијално могао довести до пожара, као последица евентуалног прегревања и кратких спојева.
 

Стога BMW препоручује власницима да држе своје аутомобиле паркиране напољу док стартер не буде поправљен.
 

Исти проблем јавља се и у другим земљама, па ће око 1,2 милиона аутомобила бити опозвано широм света, наводи НЛ тајмс.
 

Портпарол је објаснио и да вода може ући у поменути део аутомобила, што повремено може спречити покретање возила.
 

Немачка компанија за сада није пријавила никакве инциденте у вези са наведеним проблемом.
 

Власници BMW-ових возила, која су обухваћена опозивом, добиће поруку од свог продавца аутомобила.
 

Поред тога, купци могу да провере да ли је њихов аутомобил део опозива уношењем идентификационог броја возила (ВИН) на званичној страници за опозив BMW-а.
 

Закључно са 15. септембром 2025. године, у Холандији регистровано око 205.000 путничких аутомобила марке BMW, што чини око 5,6 одсто свих регистрованих путничких возила у тој земљи.
 

кратак спој аутомобили аутомобили из увоза запалио се аутомобил
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Бизнис Најновије вести
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ГОРИ НА ВРАЧАРУ Запалио се мотоцикл ВАТРА ЗАХВАТИЛА НЕКОЛИКО АУТОМОБИЛА

ГОРИ НА ВРАЧАРУ Запалио се мотоцикл ВАТРА ЗАХВАТИЛА НЕКОЛИКО АУТОМОБИЛА

17.09.2025. 16:16 16:18
Волим
0
Коментар
0
Сачувај