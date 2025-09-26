scattered clouds
26.09.2025.
Нови Сад
ДЕЛЕЗ ОСПОРАВА КАЗНЕ ТРЖИШНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 24,5 милиона динара под знаком питања ЗАХТЕВАЈУ СУДСКО ОДЛУЧИВАЊЕ

26.09.2025. 20:03
Коментари (0)
макси
Фото: printscreen/b92

Компанија Делез навела је данас да ће поднети захтев за судско одлучивање поводом изречених прекршајних казни од стране тржишне инспекције у вези са применом уредбе о ограничењу маржи, тврдећи да су на основу своје интерне контроле уверени да су изречене казне неправичне и неосноване.

У саопштењу компаније је наведено да је Уредба о ограничењу маржи усвојена у петак, 29. августа и да је ступила на снагу у понедељак 1. септембра, а да је за само два дана, током викенда, Делез Србија применила нову уредбу и ускладила марже и цене за више од 12.000 производа у свих 559 продавница широм Србије.

    

"Почев од 9. септембра, тржишна инспекција је спровела контролу у нашим продавницама 83 пута, са проверама које су обухватиле 1.884 производа. Током контроле, инспекцији је достављено више од 25.000 докумената", додаје се у саопштењу.

    

Према наводима Делеза, тржишна инспекција је компанији најчешће остављала најкраћи законом предвиђени рок од 24 сата за достављање документације, али је упркос тако кратким роковима Делез предано радио да пословање правовремено усклади са Уредбом.

    

У саопштењу се такође тврди да се Делез "налази под, чини се, несразмерним регулаторним притисцима".

    

Министарка унутрашње и спољне трговине Јагода Лазаревић изјавила је у среду да је до тада контрола тржишне инспекције, која је обухватила трговинске ланце Делез и Веропулос, показала да се владина уредба о ограничавању маржи није поштовала у 70 објеката Делеза и три објекта Веропулоса, као и да треба да плате казну од укупно 25,5 милиона динара.

    

"Укупан број прекршајних налога који је издат је у вредности од 25,5 милиона динара, од чега је 24,5 милиона за Делез, а милион за Веропулос", навела је министарка Лазаревић.

делезе казне тржишна инспекција
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
