Шта треба од папир, како да се пријавите, а ту је и ЦЕНОВНИК
„КОНАЧНО СВОЈИ НА СВОМЕ“ Док чекају да се активира платформа за подношење пријава, грађани СВЕ О ЛЕГАЛИЗАЦИЈИ могу да сазнају преко ОВЕ брошуре!
БЕОГРАД: Републички геодетски завод (РГЗ) објавио је данас брошуру за упис непокретности у оквиру најављеног закона о легализацији, који омогућава грађанима да коначно буду ''своји на своме'', регистровани као власници објеката у којима живе или раде и ставља тачку на нелегалну градњу у Србији.
Министарство грађевинарства је поручило да ће стално комуницирати са грађанима о свим детаљима и подршци коју ће држава обезбедити.
Како је наведено у брошури за упис непокретности објављеној на сајту РГЗ, подношење пријава и праћење њиховог статуса је искључиво онлајн, уз подршку локалних самоуправа и одлучује један орган - Агенција за просторно планирање и урбанизам.
Евидентираће се сви објекти, а одлучиваће се само о власништву, уз забележбу', наведено је.
За пријаву је потребан ЈМБГ лица које подноси пријаву, број катастарске парцеле или адреса, Подаци о објекту, ИД објекта или означење на мапи, врста објекта, површина, спратност, посебни делови (ако постоје), фотографије објекта, докази о објекту ако није евидентиран или је предмет пријаве стан, геодетски елаборат / скица или друго, докази о праву на земљишту / објекту, уговор о куповини, решење о оставини или додељивању, као и изјава под кривичном и материјалном одговорношћу да су подаци тачни.
Да би се непокретност уписала, потребно је пријавити објекат преко дигиталне платформе коју успоставља Агенција за просторно планирање и урбанизам (Агенција) уз подршку Републичког геодетског завода (РГЗ).
Платформа ће укрштати податке из пријаве са подацима о објектима и власницима из јавних евиденција, да би се утврдили носиоци права својине.
Цео поступак ће се одвијати кроз следеће фазе - Општине уносе своје зонинг планове на платформу у року од 30 дана од ступања на снагу закона, Агенција проверава достављене податке у року од 15 дана, а грађани потом у року од 60 подносе пријаве преко платформе за сваку непокретност појединачно.
Након тога, Агенција упоређује податке из пријава и јавних евиденција и доноси одлуку, или обавештава подносиоца ако је потребно решити претходна питања.
Уколико је одлука позитивна, Агенција издаје потврду и доставља је РГЗ-у који врши приоритетни упис права својине, без обзира на претходне поступке и без наплате такси и накнада.
Уколико је одлука негативна, Агенција без одлагања електронским путем обавештава подносиоца пријаве и надлежног грађевинског инспектора.
Како је наведено у брошури, за објекте који су изграђени на туђем приватном земљишту, без правног основа, Агенција позива подносиоца да уреди односе са власником земљишта.
Објекти изграђени на површинама које су планиране и приведене јавној намени, као и у заштићеним подручјима, биће уклоњени или ће постати власништво државе.
Привремени објекти (нпр. мобилне куће, контејнери, балон хале) ће бити евидентирани, без уписа права својине.
За објекте који нису пријављени, или за које постоје други ауторитативни подаци, Агенција доноси одлуку у складу са расположивим подацима.
Ако је инвеститор доступан, он подноси пријаву за евидентирање зграде и сноси трошкове накнаде, а не власници станова.
Ако инвеститор није доступан, сваки станар или заинтересовано лице може поднети пријаву за евидентирање зграде, а након тога власник подноси пријаву за стан и плаћа само фиксну накнаду у висини од 100 до 1.000 евра.
За породичне куће и станове у Београду, накнада се креће од 100 до 1.000 евра.
За локалне самоуправе до 100.000 становника, накнада се креће од 100 до 500 евра.
За локалне самоуправе од 50.000 до 100.000 становника, накнада се креће од 100 до 300 евра, а за локалне самоуправе испод 50.000 становника, накнада је испод 100 евра.
Пример за магацине, економске и помоћне објекте и погоне: за објекте испод 500 метара квадратних, цена по метру квадратном је 10 евра.
Накнада за упис права својине за комерцијалне и друге објекте плаћа се у висини доприноса за уређивање грађевинског земљишта.
Од плаћања накнаде ослобођени су: примаоци социјалне помоћи, особе са инвалидитетом, борци, самохрани родитељи и породице са троје и више деце.
РГЗ је напомено да у тренутку објављивања ове брошуре закон још није усвојен и платформа за подношење пријава није доступна, наведено је на сајту РГЗ.
Грађани ће бити благовремено обавештени о свим евентуалним променама, путем контакт центра, брошура и преко локалних самоуправа.
Влада ће данас одлучивати о предлогу закона о посебним условима за евидентирање и упис права својине на непокретност, рекао је раније председник Владе Ђуро Мацут.
Истакао је да очекује да ће се тај предлог пред Народном скупштином наћи током редовног јесењег заседања.