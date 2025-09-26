СРБИЈА ПОД ПРЕТЊОМ САНКЦИЈА Директор НИС-а открио план опстанка ОБЕЗБЕЂЕНЕ ДОВОЉНЕ ЗАЛИХЕ СИРОВЕ НАФТЕ
Генерални директор Нафтне индустрије Србије (НИС) Кирил Тјурдењев поручио је запосленима да су обезбеђене довољне залиха сирове нафте за прераду, као и да ће компанија учинити све што је у њеној моћи да запослени и грађани Србије у што мањој мери осете последице ситуације у којој се нашао НИС најавом да ће 1. октобра на снагу ступити санкције САД тој компанији.
Тјурденов је у писму запосленима навео да је НИС од тренутка најаве санкција радила на припреми могућих сценарија како би се обезбедио сигуран рад компаније и енергетска стабилност Србије и у случају пуне примене санкција, сазнаје Танјуг.
Додао је да рафинерија у Панчеву у овом тренутку ради нормално, да је обезбеђено довољно залиха сирове нафте за прераду, као и довољна количина нафтних деривата за складишта и бензинске станице и самим тим за снабдевање тржишта.
"У случају прекида сарадње одређених банака и компанија из финансијског сектора са нашом компанијом у наредном периоду припремљена су алтернативна решења за плаћање на нашим бензинским станицама", навео је Тјурденов.
Када је реч о ситуацији са платама радника ако банке прекину сарадњу са НИС-ом, навео је да је одговорност компаније да обезбеди социјалну сигурност радника и да ће, иако ситуација није лака, НИС као компанија учинити све што је у њеној моћи да запослени и грађани Србије у што мањој мери осете последице ове ситуације.
Директор НИС-а је навео да је одговорност комапније да обезбеди социјалну сигурност свих запослених.
"Зато је важно да знате да, уколико поједине банке прекину сарадњу са компанијом, то неће утицати на ваше личне текуче рачуне. Активно ћемо се прилагођавати новим околностима и тражити решења у складу са ситуацијом", навео је генерални директор НИС-а.
Из НИС-а је раније данас саопштено да је Министарство финансија САД издало 25. септембра нову посебну лиценцу којом се НИС-у омогућава обављање оперативних активности најкасније до 1. октобра 2025. године.