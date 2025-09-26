Можда нисте знали АЛИ ПОСТОЈИ ТАКТИКА ПОМОЋУ КОЈЕ СИГУРНО ДОБИЈАТЕ ПОВИШИЦУ Не плашите се да затражите
Тражење повишице ретко коме је пријатно. Страх од одбијања, бојазан од нарушавања односа са шефом или осећај да „није пристојно” говорити о новцу, често спутавају запослене
Међутим, психолошкиња рада Кристина Јевтић и пословна консултанткиња Татјана Шокчић, саговорнице Инфостуда, поручују да преговарање о плати није изнуђивање, већ нормалан део посла и вредновања.
Отвореност и храброст су често цењени, иако многима разговор о новцу изазива нелагоду јер га доживљавају лично - као потврду сопствене вредности. Иако личност и уверења одређују почетну позицију, преговарање је вештина која се може развијати. Постоје јасне смернице како водити успешне преговоре за повећање плате, али и грешке које треба избегавати.
Припрема и прави тренутак су кључни
Објашњавајући на шта треба ставити акценат, Кристина Јевтић, директорка СХЛ за Србију, истиче важност прикупљања доказа о резултатима:
- Кључ је у припреми и јасној комуникацији. Не идите на разговор само са жељом, већ са аргументима и прикажите свој допринос компанији кроз конкретне резултате и додату вредност. Фокусирајте се на то како ваша улога доприноси циљевима тима и фирме, а не на личне потребе или поређења са колегама - саветује Јевтићева.
Она наглашава да треба документовати:
- Рецимо, пројекте које сте завршили, циљеве које сте постигли или премашили, иницијативе које су допринеле уштедама или приходима. Размислите и о томе шта су потребе и приоритети вашег менаџера или компаније, да бисте показали како ваше унапређење директно подржава те циљеве - додаје.
Прави тајминг може бити пресудан. Идеално је покренути тему након видљивог резултата (завршеног важног пројекта) или током формалних евалуација учинка.
- Бирајте тренутке када је компанија у стабилној фази и када је ваш менаџер расположен да води стратешки разговор, а не када је под стресом или у кризној ситуацији - саветује Кристина.
Флексибилност и алтернативе
Према речима Татјане Шокчић, директорке ХР Центра, велики је плус ако запослени покаже спремност на дијалог, разумевање и флексибилност.
Саговорнице препоручују истраживање просечних плата у индустрији како би се оснажили преговарачки аргументи и приступило разговору са више самопоуздања.
Будите спремни да размотрите и ситуацију у фирми и размотрите да ли постоје и други начини да вам компанија покаже колико вас вреднује, уколико повећање плате тренутно није могуће. Саветујем да се разговара о бенефитима: рад од куће, додатне едукације, менторство, бонуси, слободни дани. Некада ти елементи имају једнаку или већу вредност од саме повишице - објашњава Татјана.
Најчешће грешке: Избегавајте емоције и ултиматуме
Стручњаци сматрају да је лоше вођење преговора засновано на личним потребама и поређењима, без конкретних аргумената. Лош пример захтева је: Више од пет година сам у овој фирми и мислим да би требало да добијем већу плату. Знате и сами, трошкови су све већи, а осим тога колеге из канцеларије су добиле повећање.
- У овом случају недостајала је рационална припрема и професионалан приступ, а посебно је био проблем тон и начин изражавања - објашњава Татјана.
Грешке које затварају врата повишици су:
Фокус на личне проблеме: "Треба ми повећање јер су ми трошкови живота већи."
Поређење са колегама: "Колега из канцеларије поред зарађује више."
Ултиматуми: Претње одласком уколико се плата не повећа, без спремности да се заиста оде.
Емотиван или агресиван тон: Захтевање без образложења.
Неоправдано преувеличавање заслуга и аргумент "заслужујем јер радим X година".
Поређење са другима пребацује фокус са вашег доприноса на туђи. Менаџери воле да разговор буде о резултатима и будућем потенцијалу, а не о туђим платама - објашњава Кристина Јевтић.
Професионалан приступ отвара врата
Уместо ултиматума, Татјана Шокчић предлаже да захтев буде скројен са фокусом на резултате и вредност:
- Верујем да је мој допринос значајан, и волео бих да разговарамо о могућности корекције плате.
Кристина Јевтић наглашава да је важно да запослени разуме ширу слику:
- Знам да наша организација има приоритете и буџетске циклусе, али желела бих да чујем ваш став и договоримо се када је најбољи тренутак да ову тему поново отворимо. Тиме се показује професионалност и спремност на компромис, што менаџери и послодавци посебно цене - закључује она.