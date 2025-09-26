clear sky
"КУПУЈ ЕВРОПСКО" ЗА НЕ ПРИДРЖАВАЊЕ ПРАВИЛА У ЕКОНОМИЈИ Европска унија уводи високе царине на кинески челик

26.09.2025. 17:26
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
Фото: Pixabay.com/Free for use
Фото: Pixabay.com/Free for use

БРИСЕЛ: Европска унија ће већ у наредним недељама увести заштитне царине у распону од 25 до 50 одсто на кинески челик и производе од челика, објавио је лист Ханделсблат позивајући се на анонимног високорангираног европског званичника у Бриселу.

Како се наводи, овај потез је део шире стратегије да се поврати конкурентска равнотежа на европском тржишту које се суочава са масовним увозом из Кине и затварањем америчког тржишта.

Поред тога, Европска унија планира да јавне набавке, укључујући изградњу метроа, железничких пруга и мостова, повеже са правилима "Купуј европско" које фаворизује коришћење европског "зеленог челика" и електричних возила.

Такође, велике компаније и ланци за изнајмљивање возила биће обавезни да део својих возних паркова заснивају на електричним аутомобилима произведеним у Европској унији.

Европски комесар за индустрију Стефан Сежурн нагласио је да Европа "нема другог избора осим да пронађе ново равнотежно стање" тако што ће смањити унутрашње трговинске баријере и истровремено ојачати спољне мере заштите од трговинских партнера који се, како је рекао, "више не придржавају никаквих правила", преноси портал Виршафтсвохе.

 

