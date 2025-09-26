МАСОВНА ОТПУШТАЊА Највећа немачка авио-компанија брише хиљаде са списка ОВО ЈЕ РАЗЛОГ

Авио-компанија Луфтханза требало би у понедељак да објави да ће отпустити неколико хиљада запослених у намери да побољша ефикасност пословања, рекла су данас два извора упозната са овом темом.

Акције највеће немачке европске авио-компаније по продаји порасле су за 3,4 одсто, на највиши ниво у три недеље, након што је објављена вест о планираним отпуштањима, пренео је Ројтерс.



Аналитичари и инвеститори су последње две године критиковали Луфтханзу због њене немогућности да смањи трошкове и развије своје основне послове након што је одложила циљ постизања марже оперативне добити од осам одсто до 2025. године.



Група је, након два упозорења о мањој добити у 2024. години, обећала инвеститорима да ће спровести амбициозан програм за преокрет.



Авио-компанија намерава да смањи број својих административних радника за 20 одсто у наредним годинама, рекла су два извора, иако се тачан број отпуштања још утврђује.



Компанија је саопштила да њен опоравак добро напредује, а аналитичари су рекли да очекују да ће тржиште наставити да притиска Луфтуханзу да покаже како може да изгради ефикаснију групу, рекли су аналитичари.



Неки од њих сматрају да, упркос томе што има мање авиона, а још мање летних активности него 2019. године, авио-компанија запошљава седам одсто више људи, наводи Ројтерс.