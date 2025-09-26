scattered clouds
”Грађани препознали бенефите дигиталних услуга” ЕПС: 300.000 грађана користи ЕЛЕКТРОНСКИ РАЧУН

26.09.2025. 15:18 15:19
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
Коментари (0)
eps logo promo
Фото: Promo

БЕОГРАД: Електронски рачун за електричну енергију користи 300.000 људи у Србији, рекла је данас извршна директорка за ИТ и дигитализацију у ЕПС Катарина Андрејевић и додала да је то доказ да су грађани препознали бенефите дигиталних услуга ''Електропривреде Србије''.

Андрејевић је, на конференцији ''Energy up'', да је ''Електропривреда Србије'' унапредила своје пословање и увела дигиталне услуге, а већ две године купци користе портал и апликацију ''ЕПС Увид у рачун'', као и електронски рачун, који стиже на имејл одмах по формирању на основу података о потрошњи.

Она је на панелу ''Енергетски систем нове генерације'' објаснила да је дигитализација важна за будућност компаније и енергетског сектора у целини, јер на тај начин ЕПС постаје доступнији, транспарентнији и ближи купцима.

''САП билинг систем уведен је за сва подручја гарантованог снабдевања и купце произвођаче, а у току је имплементација за купце на комерцијалном снабдевању. Наставићемо са унапређењима постојећих услуга, али и са увођењем нових дигиталних сервиса како се буде развијало тржиште'' рекла је Андрејевић.

Извршна директорка за ИТ је нагласила да вештачка интелигенција и аутоматизација процеса постају кључни аспекти дигитализације и дигиталне трансформације.

''Вештачку интелигенцију примењујемо у просецима предикције потрошње електричне енергије и предикције цена електричне енергије, као и на два пилот пројекта за унапређење процеса одржавања и планирања производње'', рекла је Андрејевић.

Она је указала на то да је до сада уведено више, међусобно интегрисаних, техничких информационих система у ЕПС и тиме је обезбеђено управљање производњом и трговином у реалном времену са максималним резултатима.

електропривреда србије
Извор:
Дневник/Танјуг
Пише:
Дневник
