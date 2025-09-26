СЈАЈНЕ ВЕСТИ ЗА МЛЕКАРЕ У СРЕМУ Жигманов у Крушедолу: НОВИ ЛИОФИЛИЗАТОР - значајан искорак за прехрамбену индустрију Фрушке горе
НОВИ САД: Потпредседник Покрајинске владе Војводине Томислав Жигманов изјавио је данас приликом пуштања у рад новог лиофилизатора у Крушедолу да је то значајна инвестиција за сектор млекарства која може да буде језгро успешних пројеката, нових радних места и додатног развоја Фрушке горе, Срема и целе Војводине.
Жигманов је навео да пројекат набавке лиофилизатора резултат снажног партнерства Привредне коморе Војводине (ПКВ) и Осјечко-барањске жупаније, те подршке ЕУ кроз програм прекограничне сарадње Хрватска-Србија, саопштено је из Покрајинске владе Војводине.
Данас сведочимо једном изузетном тренутку - пуштању у рад лиофилизатора, који није само техничка машина, већ симбол заједничког труда, сарадње и визије будућности. Показујемо да границе не морају бити препрека, већ мост који повезује људе, идеје и ресурсе.
Нашим пољопривредницима и произвођачима хране овим отварамо врата ка модерним технологијама, бољој конкурентности и новим тржиштима, а потрошачима нудимо здравије и квалитетније производе, рекао је он.
Према његовим речима, пројекат је и порука да је заједничким напорима, у сарадњи с партнерима из суседне Хрватске и уз подршку ЕУ, могуће стварати бољу и одрживу будућност за све грађане.
Како се наводи, укупна вредност опреме износи 162.710 евра, док је укупни буџет пројекта 448.559 евра.
Пројекат је финансиран кроз ЕУ програм прекограничне сарадње Хрватска-Србија, а ова иницијатива усмерена је на подршку малим и средњим произвођачима занатских сирева у Војводини и Осјечко-барањској жупанији.
Из Покрајинске владе Војводине истичу да је циљ пројекта унапређење производње занатских сирева путем увођења иновативних технологија за прераду хране, подизање квалитета производа, јачање конкурентности на тржишту и изградња дугорочне сарадње између произвођача с обе стране границе.
Како се наводи, нови лиофилизатор представља значајан искорак за прехрамбену индустрију Фрушке горе и ширег подручја јер омогућава дуготрајно очување квалитета занатских сирева, чиме се отварају нове могућности за њихов пласман на домаће и међународно тржиште.
За неколико дана биће отворен и сличан погон у Осијеку, чиме се додатно потврђује значај прекограничне сарадње и заједничког рада на модернизацији и интернационализацији производње, наводи се у саопштењу.