"ФИЈАТ ПАНДА ЛА ПРИМА" ИДЕ У СТАРУ ПАЗОВУ И ЗРЕЊАНИН Уручени кључеви стана и аутомобила добитницима игре "Узми рачун и победи" (ФОТО)
БЕОГРАД: Први потпредседник Владе Србије и министар финансија Синиша Мали уручио је данас у насељу Земунске капије кључеве стана и електричног и хибридног аутомобила "фијат панда ла прима" добитницима из прве емисије новог кола наградне игре "Узми рачун и победи".
"На овај начин желимо да подигнемо свест свих грађана Србије да је неопходно да приликом сваке куповине узимају фискални рачун како бисмо се на тај начин изборили са сивом економијом", рекао је Мали.
У првом извлачењу новог циклуса наградне игра "Узми рачун и победи" атлетичар Алекса Кијановић извукао је два добитника аутомобила "фијат панда ла прима" Слободана Ђорђевића и Милијану Кондић.
"То су два аутомобила са производне траке у Крагујевцу и реч је о аутомобилима који су међу првих 15 произведених у том граду", рекао је Мали.
Добитница дуплекса у насељу Земунске капије је Сању Вујић, која је куповину од 400 динара извршила у Земуну.
Слободан Ђорђевић је уплату од 1.100 динара извршио у Старој Пазови, док је Милијана Кондић уплату од 119 динара обавила у Зрењанину.
Министар је позвао грађане да учествују у наградној игри и истакао да у овом тренутку око 450.000 људи има инсталирану апликацију путем које шаље фискалне рачуне за учешће у игри.
"Имамо више од 200 милиона јединствених кодова у бази. Свако ко купи и региструје фискални рачун, а купи га кредитном картицом уместо готовински, тај рачун му се рачуна дупло. То је начин да подржимо безготовинско плаћање", навео је Мали.
Министар је изразио захвалност добитницима на поверењу које су указали држави.
"Ми ћемо од првог октобра ићи са ванредним повећањем зарада од пет одсто у здравству, али и повећање зарада од пет одсто у просвети. Иде нам повећање минималне зараде од првог октобра, повећање пензија од децембра. Све то исплаћујемо из буџета Владе Србије у који се слију порези, доприноси и све оно што добијемо наплатом кроз фискалне рачуне. Све што наплатимо иде у корист грађана Србије и зато понављам - свако ко не узме тај рачун, користи нема нико други осим онога ко вам тај рачун није издао, а сви ми трпимо штету", нагласио је Мали.
Извлачења у оквиру наградне игре "Узми рачун и победи" организују се суботом до 18. октобра на првом програму Радио телевизије Србије, а са почетком од 18 часова.
Наградни фонд увећан је са 10 аутомобила, и то са пет хибридних и пет електричних "фијат гранде панда" модела.
Уз аутомобиле, наградни фонд обухвата пет станова у Београду, у насељу Земунске капије, укупне вредности 1,2 милиона евра. У питању су трособни дуплекс станови, од којих сваки има по 91 квадрат.
Грађани од 1. маја уносе фискалне рачуне у апликацију "Узми рачун и победи".
Наградну игру организује Влада Републике Србије, уз подршку НАЛЕД-а.
У игри могу да учествују сви фискални рачуни који су издати почев од 1. јануара 2025. године, без обзира на вредност.
С обзиром на то да је реч о новом кругу наградне игре потребно је да се учесници поново региструју путем апликације "Узми рачун и победи".
Регистрација се врши уносом: броја мобилног телефона додељеног у Србији, имена, презимена, места, адресе и регистарског броја личне карте. Апликација "Узми рачун и победи" доступна је у продавницама Гоогле Плаy, Аппле и Хуаwеи.
И овога пута безготовинска плаћања дуплирају шансу за добитак. Уносом у апликацију, сваки фискални рачун добија јединствени код, а уколико је на рачуну забележен безготовински начин плаћања (картицом, инстант и др.), добија се и још један, додатни код.
Сви додељени кодови равноправно учествују у јавним извлачењима.
Право учешћа у наградној игри и извлачењу награда имају сва пунолетна лица са пребивалиштем или боравиштем на територији Републике Србије која фискални рачун са QР кодом, издатим током 2025. године на територији Републике Србије у складу са Законом о фискализацији, унесу путем мобилне апликације "Узми рачун и победи", тако што скенирају QР код или унесу ручно ПФР број и ПФР време рачуна.