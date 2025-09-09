ПЕНЗИЈЕ ОД ЈАНУАРА ВЕЋЕ ЗА 30.000 ДИНАРА ЗА ОВЕ ПЕНЗИОНЕРЕ Ово је списак повишица за најстарије суграђане ЕВО КОЛИКИ ЈЕ НАЈВИШИ ИЗНОС НА ЧЕКУ

overcast clouds
Пише:
Дневник
Извор:
Курир
пензије
Фото: Илустрација/ Canva

Повишица од 12 одсто од децембарске пензије, која се исплаћује у јануару, повећаће просечну пензију за 6.000 динара.

Почетком јануара следеће године сви пензионери у Србији требало би да добију чек са износом већим за 12 одсто, што значи да ће просечна пензија порасти за око 6.000 динара месечно. На годишњем нивоу то је више за око 72.000 динара у односу на тренутна примања.

Међутим, у зависности од висине садашњих примања, пензиони чекови ће од јануара бити већи од 2.600 до 30.627 динара.
Као и обично, најмању повишицу ће добити пољопривредни пензионери, чија су просечна примања у јуну износила 21.786,02 динара. С повећањем од 12 одсто њихов чек ће бити увећан за 2.624 динара од јануара следеће године те износити 24.400 динара.

ПРОЈЕКЦИЈЕ ПОВЕЋАЊА ПЕНЗИЈА ОД 12 ОДСТО
Садашњи износ Увећање Нови износ
21.786   2.624   24.400
27.711   3.325   31.036
30.000   3.600   33.600
40.000   4.800   44.800
50.000   6.000   56.000
50.662   6.079   56.741
60.000   7.200   67.200
70.000   8.400   78.400
80.000   9.600   89.600
90.000   10.800   100.800
100.000   12.000   112.000
110.000   13.200   123.200
120.000   14.400   134.400
255.231   30.627   285.858

*Износи су у динарима

Пензионери из категорије запослених с најнижом пензијом од 27.711,33 динара добиће по 3.325 динара више, то јест укупно ће примити 31.037 динара. С друге стране, пензионери с највишим пензијама од 255.231,18 динара добиће повишицу од 30.628 динара те ће у јануару примити чек на укупно 285.859 динара.

255.231 динар износи највиша пензија у Србији
50.662 динара износи просечна пензија у Србији

Подсетимо, председник Србије Александар Вучић најавио је да ће пензије од 1. децембра ове године порасти за 12 одсто, а како је то стручно образложио министар финансија Синиша Мали, то ће за пензионере значити "још једна пензија више на годишњем нивоу".

- Биће око 12 одсто, можда чак и мало више од 12 одсто. Погледајте, рецимо, ако се пензија од 40.000 динара повећа за 12 одсто наредне године, то им је скоро 5.000 динара на месечном нивоу више. Дакле, пута 12 месеци, то је још једна месечна пензија на годишњем нивоу за наше најстарије суграђане - рекао је Мали.

 

 

