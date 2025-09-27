(ВИДЕО) ДА ЛИ ЋЕ РАКИЈАШИ ТРЉАТИ РУКЕ? Ево која је ракија одлична, која је подбацила, а које НЕЋЕ НИ БИТИ

Индустријским дестилеријама не исплати се навелико да купују воће по високим ценама, док у породичним газдинствима које користе услужне дестилерија нема воћа да претекне и за ракију.



Ракија од кајсије није се правила ни у услужним ни у индустријским дестилеријама

Ове године није се пекла ракија од кајсије ни у услужним ни у индустријским дестилеријама, али то не значи да је неће бити на тржишту. Свака велика дестилилерија има залиха овог, као и других жестоких пића. Биће их и за домаће потребе и за извоз.

- У Дестилерији ракија „Савка” у Ветернику у току је ферментација шљиве и винове лозе, а од 5. октобра се планира дестилација - казао је за Дневник Игор Гребенар. - За разлику од другог воћа, грожђе је одлично родило, изванредног је квалитета и укуса и лоза ће бити одлична. Купљено је у Срему, а шљиве у Новом Кнежевцу и Блацу.

Око 1.200 регистрованих дестилерија По подацима Савеза произвођача ракије Србије, имамо око 1.200 регистрованих дестилерија, у којим ракија заузима 80 посто производње, а остатак чине ликери и вотка. Годишње произведемо 73 милиона тона јаких пића, а извеземо 3.036 тона. Воћне ракије у укупном домаћем извозу јаких пића чине 43 процената. Највише производимо шљивовицу и највише имамо засада под шљивама.Оне чине 40 одсто површина у укупним површинама под воћем. Од тих површина 73 одсто рода оде у ракију.

Дестилерија призводи и ракије од кајсије, дуње и крушке, али ће ове године због мале понуде воћа и високе цене прескочити производњу. То не значи , нагласио је Гребенар, да их нема на лагеру. - Имамо залихе и чекамо наредну годину.

У протекла три месеца ракија се слабо продавала због врућине

По његовим речима, на тржишту ракије током лета ово пиће се слабо тражило, али чим су престале врућине, почела је и продаја. Колико ће коштати ракија наредних месеци, због мање производње, Гребенар напомиње, да ће се дестилерије прилагодити платежној моћи купаца.

У Пецари „Шкрбић” у Нештину сезону су почели тек половином августа, знатно касније него прошле и ранијих година, и раније ће је, како очекују, и завршити.

Власник пецаре Јован Шкрбић казао је да ће ракије бити мало јер је све воће слабије родило, осим грожђа и шљива, чији је род мало подбацио, само за десетак посто него лане. - Тренутно услужно правимо ракију од грожђа и шљива. Кајсија није било ове године уопште, а ни другог воћа није много претекло за ракију. Ранијих година правило се и по 80.000 литара ракије, а ове године ће из казана потећи упола мање - навео је Шкрбић.

