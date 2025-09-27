КОШАРКАШИЦЕ ДАНАС ОТВАРАЈУ ПРВУ ЛИГУ СРБИЈЕ Рас ривал по мери
Кошаркашице Војводине данас од 14 часова играју против Раса у гостима у 1. колу Прве лиге Србије.
Новосађанке у овај дуел улазе пуне позитивне енергије после одрађеног припремног периода и коректног прелазног рока. Са жељом да наставе са трендом промоције младих и домаћих играчица. Староседелац код црвено-белих Жаклина Јанковић једна је од најпоузданијих у екипи Наташе Анђелић, чији ће бити велики адут.
- Ово је прва утакмица у новој сезони и желимо да је започнемо максимално мотивисано. Противник је екипа Раса, знамо да нас чека захтеван дуел, али верујемо у наш рад, заједништво и енергију коју уносимо на терен. Даћемо све од себе да покажемо праву игру и отворимо сезону на прави начин - истакла је Жаклина.
Као и претходних година, фаворит за освајање титуле је Црвена звезда, са тим да ће и Војводина покушати да пронађе место у врху.
В. М. П.