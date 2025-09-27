scattered clouds
14°C
27.09.2025.
Нови Сад
eur
117.2058
usd
100.3388
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

КОШАРКАШИЦЕ ДАНАС ОТВАРАЈУ ПРВУ ЛИГУ СРБИЈЕ Рас ривал по мери

27.09.2025. 07:57 08:01
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
ККВ
Фото: KSS/Vojvodina

Кошаркашице Војводине данас од 14 часова играју против Раса у гостима у 1. колу Прве лиге Србије.

Новосађанке у овај дуел улазе пуне позитивне енергије после одрађеног припремног периода и коректног прелазног рока. Са жељом да наставе са трендом промоције младих и домаћих играчица. Староседелац код црвено-белих Жаклина Јанковић једна је од најпоузданијих у екипи Наташе Анђелић, чији ће бити велики адут.

 

- Ово је прва утакмица у новој сезони и желимо да је започнемо максимално мотивисано. Противник је екипа Раса, знамо да нас чека захтеван дуел, али верујемо у наш рад, заједништво и енергију коју уносимо на терен. Даћемо све од себе да покажемо праву игру и отворимо сезону на прави начин - истакла је Жаклина.

 

Као и претходних година, фаворит за освајање титуле је Црвена звезда, са тим да ће и Војводина покушати да пронађе место у врху.

В. М. П.

Вошин кутак
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај