ЈАЗ ВЕЋИ ОД 1.500 ЕВРА! ВЛИКА РАЗЛИКА ИЗМЕЂУ НАЈВИШЕ И НАЈНИЖЕ ПРОСЕЧНЕ ПЛАТЕ Ово су јулске просечне зараде од делатности до делатности

Наравно, тај износ није се нашао у ковертама већине запослених јер се просечна зарада израчунава на основу износа свих обрачунатих зарада и укупног броја запослених па тај податак јасно говори да се примања у Србији веома разликују. Тако је за многе просечан износ недостижан, а за неке је то само део месечних примања. То потврђује и износ медијалне плате, коју зарађује око половине укупног броја запослених и која је у јулу била 85.000 динара, као и то што је и много запослених чија су месечна примања мања од медијалне зараде. Запослени у јавном сектору у јулу су, у просеку, зарадили 112.662 динара, што је 3.591 динар више од републичког просека, а дупло више од зараде предузетника и запослених код њих који су тог месеца зарадили 57.686 динара.



310.401 динар зарада у области рачунско програмирање, консултантске и с тим повезане делатности

Када се посматра просечна нето зарада у 19 делатности, за које РЗС објављује податке, у јулу је у шест била виша од републичког просека, а у 13 мања. Када се просечне зараде посматрају кроз призму медијалне, у две делатности износ је био нижи. Између највише и најниже просечне зараде по делатностима разлика је велика и износи чак 179.410 динара, то јест око 1.527 евра, што је нешто више од једне и по просечне месечне плате. Кад се просечне зараде посматрају по областима рада, јаз је још већи јер је из­ме­ђу нај­ни­же и највише просечне пла­те 248.786 ди­на­ра, то јест око 2.117 евра.

61.615 динара плата у области остале личне услужне делатности

Просечна јулска зарада је само у једној делатности прескочила 200.000 динара и то у делатности информисања и комуникације – 248.786 динара. Након тога следе зараде запослених у финансијским делатностима и делатности осигурања – 154.686 динара, те у рударству -141.979 динара. У стручним, научним и техничким делатностима у јулу су запослени, у просеку, зарадили 139.264 динара, делатности снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација - 137.545 динара, делатности државна управа и одбрана;обавезно социјално осигурање - 118.044 динара...

У државним фирмама просек виши од републичког Све зараде у јавном сектору у јулу су биле више од медијалне плате, а кретале су се у распону од око 95.350 динара до око 123.200 динара. Највише просечне зараде исплаћене су у администрацији на нивоу државе - 123.794 динара, а најнижа просечна примања имали су запослени у администрацији на локалном нивоу – 95.356 динара. Просечне зараде у јавним државним предузећима у јуну су биле 123.216 динара, у администрацији на нивоу покрајине - 118.446 динара, а у јавним локалним предузећима – 104.509 динара. Они који раде у делатности здравства и социјалног рада у јуну су, у просеку, зарадили 107.800 динара, а у образовању и култури - 108.558 динара.

Најмање јулске просечне зараде исплаћене су у делатности услуге смештаја и исхране – 67.709 динара и осталим услужним делатностима - 76.006 динара.

Највиша просечна зарада у јулу исплаћена је у области рачунско програмирање, консултантске и с тим повезане делатности - 310.401 динар, потом у области ваздушни саобраћај - 238.840 динара, производња дуванских производа - 215.496 динара, те области научно истраживање и развој 213.814 динара.

Најмање новца у јулу било је у ковертама запослених у области остале личне услужне делатности - 61.615 динара, а потом у области припрема и послуживање хране и пића – 63.298 динара.

Д. Млађеновић