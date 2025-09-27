ВЕЛИКИ УСПЕХ БУГАРА Победили Чешку за финале Светског првенства
27.09.2025. 10:38 10:43
ПАСАЈ СИТИ: Одбојкашка репрезентација Бугарске пласирала се у финале Светског првенства, пошто је данас у полуфиналу у Пасај Ситију победила селекцију Чешке резултатом 3:1 (25:20, 23:25, 25:21, 25:22).
Најефикаснији у репрезентацији Бугарске био је Александар Николов са 31 поеном. Алекс Грозданов је забележио 12 поена, док је Аспарух Аспарухов уписао 10.
У селекцији Чешке истакао се Лукаш Вашина са 17 поена. Јан Галабов је постигао 13 поена, а Патрик Индра 10.
Бугарска ће сутра у финалу СП играти против победника дуела између репрезентације Пољске и Италије, а тај меч се игра данас од 12.30 часова.