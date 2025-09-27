broken clouds
19°C
27.09.2025.
Нови Сад
eur
117.2058
usd
100.3388
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

НИКОЛА ГРБИЋ БЕЗ ФИНАЛА СП: Ништа од дербија, Италијани разбили Пољаке, са Бугарском за одбрану титуле

27.09.2025. 14:08 14:13
Пише:
Кристина Бугарски
Извор:
Дневник
Коментари (0)
спорт
Фото: ФИВБ

Одбојкаши Италије победили су Пољску 3:0 (25:21, 25:22, 25:23) и пласирали се у финале Светског првенства на Филипинима.

Пољска, актуелни европски првак, коју предводи српски тренер Никола Грбић, није пружила јачи отпор и светски шампиони, „азури“ браниће титулу у дуелу против Бугарске, која је раније у суботу била боља од Чешке. 

Италијани су поново на СП били кобни по Пољаке, јер су их на прошлој смотри победили у борби за злато. 

„Азури“ су једни од најуспешнијих тимова на светским првенствима. Узимали су титуле три пута заредом 1990, 1994. и 1998. године, као и на претходном 2022. Имају сребро из 1978. 

Пољска такође има три злата (1974, 2014, 2018), али и два сребра (2006, 2022), а сада ће се борити за прву бронзу и то против Чешке. 

 

никола грбић сп у одбојци
Извор:
Дневник
Пише:
Кристина Бугарски
Спорт Одбојка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај