НИКОЛА ГРБИЋ БЕЗ ФИНАЛА СП: Ништа од дербија, Италијани разбили Пољаке, са Бугарском за одбрану титуле
Одбојкаши Италије победили су Пољску 3:0 (25:21, 25:22, 25:23) и пласирали се у финале Светског првенства на Филипинима.
Пољска, актуелни европски првак, коју предводи српски тренер Никола Грбић, није пружила јачи отпор и светски шампиони, „азури“ браниће титулу у дуелу против Бугарске, која је раније у суботу била боља од Чешке.
Италијани су поново на СП били кобни по Пољаке, јер су их на прошлој смотри победили у борби за злато.
„Азури“ су једни од најуспешнијих тимова на светским првенствима. Узимали су титуле три пута заредом 1990, 1994. и 1998. године, као и на претходном 2022. Имају сребро из 1978.
Пољска такође има три злата (1974, 2014, 2018), али и два сребра (2006, 2022), а сада ће се борити за прву бронзу и то против Чешке.