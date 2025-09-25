УЖИВО Санкције НИС-у одложене до 1. октобра ВУЧИЋ: Дали нам само 4 дана; ЧЕКА НАС ТЕШКО ВРЕМЕ И ТЕШКА ЗИМА! Гледаћу да извучем Србију без "оштећења на глави"

Председник Србије Александар Вучић директно се укључио из Њујорка после сусрета са многобројним светским званичницима.

Председник Србије Александар Вучић директно се укључио из Њујорка после сусрета са многобројним светским званичницима.

- Имао сам разговоре са бројним светским челницима од тренутка кад је завршен наступ на Генералној скупштини УН. Имао сам двосатни разговор са Коштом, са немачким министром спољних послова, разговоре смо имали од јутрос са Гутерешом, са председником Конга, имали смо и разговоре са Кајом Калас. Рекао бих дуг и озбиљан разговор са шефицом Европских спољних послова и безбедности, са Ламијем. Имаћемо разговоре и са људима из тзв. несврстаних земаља.

- У свим овим разговорима првенствено са европским челницима потврдили смо нашу приврженост европском путу, реформама,разговарали на изузетно демократски начин и о неким несугласицама али недвосмислено потврдили жељу Србије да убрза свој европски пут.

- Указао сам на тежак положај и позицију српског народа на КиМ, од тренутка кад је Курти преузео власт. Говорио сам и о Експу, такав дијапазон разговора...

Говорећи о санкцијама НИС-у од 1. октобра, Вучић је рекао да је Србија ту колатерална штета.

- Од првог октобра имаћемо уведене санкције НИС-у. Руси представљају већинског партнера у НИС-у још од 2007. или 2008. године, али ћемо високу цену платити ми. Били смо изразито коректни према руским партнерима, према америчким партнерима. Трудићемо се да будемо коректни али људи ће морати да знају да ћемо да платимо изузетно велику цену. Ниједна банка неће хтети да ради, онда ће бити проблем и са платама, али да видимо, да сачекамо, можда се неко чудо деси до 1. октобра. Чека нас тешко време и тешка зима. Даћемо све од себе да грађани имају топлу зиму у својим домовима, да не брину за снабдевање што се тиче њихових аутомобила, за наше људе који возе камионе такође. Сад нам се све после овога додатно компликује и прави и политичке, и економске и свакакве друге проблеме. Борићемо се и тражити излаз из једне изузетно тешке ситуације.

Фото: ТВ Пинк принтскрин

На питање да ли имамо неки план:

- Како да направите план да главом пробијете зид? Левим ћошком или десним? Свеједно. глава ће вам бити разбијена. Трудимо се да пронађено неки други пут, а да то не буде ударац у зид. Да ли га видимо у овом тренутку? Не. Већ 8-9 месеци се свакога дана бавим тиме 24 сата, још га нисам пронашао. Сигуран сам да ће ми паметније главе од мене помоћи у проналажењу тог плана и тог решења, јер шта год ми предложили руска страна не жели да прихвати, Американцима шта год предложили да не уведу санкције, они их уводе. А ми смо мали, нема баш смисла да им постављамо услове.

Трачак светла не видим...

- Видим да је дужи процес али могу да видим сунчане зраке на крају тунела. Упркос веома компликованим процедурама које нисмо ми направили, али то могу да видим. Али за овај случај око НИС-а, ушао сам у тунел дубоко, трачак светла не видим. Молим људе без икакве ироније, да ми помогну у проналажењу решења, ја га у овом тренутку не видим. Ја то отворено признајем, а за то се спремам већ девет месеци. Понудио сам десетине решења, ниједно није било некој страни прихватљиво.



- Са свима смо разговарали око КиМ. И са Кајом Калас, рекао бих, и на најважнијој вечери синоћ коју сам имао. Била ми је велика част са Антониом Коштом да разговарам, разговарао сам о КиМ, односу Србије према ЕУ и о свему другом, о томе у шта ја верујем и које су моје идеје - рекао је Вучић.

- Гледаћу да извучем Србију без "оштећења на глави" - рекао је председник.

- Бар 10 сусрета мојих нисмо објавили, а неко мора да се спреми за то. Ја не могу да се појавим као неки и само да кажем "мрзим Александра Вучића". Ја морам да се бавим тиме да ли ће наш народ за 5 година имати струје или неће, а не да се појавим и кажем да мрзим некога. Због тога сам нервознији и не могу да не реагујем на то, али то је све људски. У последњим месецима имао сам сусрете са најмоћнијим људима света.

Истакао је да је само Србија имала билатералу са државним секретаром САД Марком Рубиом.

- То нису мале ствари, на томе се ради. Боримо се, мала смо земља, мали број људи. 10 људи у комисији који раде тај посао. Немамо ми 180 људи као једна земља која није много већа од нас. Људи мисле трепнеш и решено. Молим све грађане Србије, пошто сам сигуран да има мудријих и да неко са стране може да види боље, да нам помогну.