ХЛАДНА КОШАВА И ПАД ТЕМПЕРАТУРЕ Чубрило открива какво нас време чека до почетка октобра МОГУЋ И ПРВИ МРАЗ
Метеоролог–аматер Марко Чубрило најавио је да од данас почиње дефинитиван прелазак у јесењи режим времена, који ће, према његовим речима, трајати све до око 6. октобра.
У том периоду температуре ће се углавном кретати испод просека, а након тог датума могуће је враћање на просечне вредности за ово доба године.
„Данас ће бити мало до умерено облачно и још мало свежије него јуче. Ветар ће углавном бити слаб, североисточни, али ће у кошавском подручју током дана јачати хладан тип кошаве. Са југозапада ће се премештати нова зона кише и пљускова која би до сутра пре подне требало да пређе преко целог региона,“ навео је Чубрило.
Према његовој прогнози, у петак ће бити претежно облачно и још мало хладније, уз повремену слабу кишу. Дуваће источни и североисточни ветар, а у кошавском подручју очекује се јак и олујан источни и југоисточни ветар. „Данас би максималне температуре понегде још могле достићи +27 степени, док би се сутра кретале од +13 на истоку Србије до око +19 на западу Хрватске,“ додаје Чубрило.
За викенд нас очекује умерено до знатно облачно, ветровито и хладно време, уз падавине углавном над јужним и централним деловима региона. Дуж Јадрана југо ће окренути на буру и источни ветар, док ће у осталим пределима дува умерен североисточни ветар. Максималне температуре кретаће се од +10 на истоку Србије до +17 на западу Хрватске, а осећај хладноће додатно ће појачавати јака кошава.
Почетком следеће недеље очекује се неколико сувих и стабилних дана. Ноћи ће бити врло хладне, уз минималне температуре од +2 до +11 степени, док ће дневне вредности бити од +15 до +19 степени. Кошава ће у том периоду престати.
„Тренутно делује да нас од среде очекује формирање новог циклона над јужним Јадраном, уз јачање хладног струјања са североистока. То би у другом делу недеље донело врло хладно време са честим падавинама, а на највишим планинама и могућ први јесењи снег. Око 2. октобра максимуми би могли бити свега од +4 до +11 степени,“ упозорава Чубрило.
Разведравање, али уз хладне ноћи и могућност слабог приземног мраза, могло би уследити после 6. октобра.
„Наредних дана дефинитиван је прелазак у јесењи режим времена,“ закључује Чубрило.