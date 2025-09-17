broken clouds
17.09.2025.
Нови Сад
МАРКО ЧУБРИЛО НАЈАВЉУЈЕ ДА СТИЖУ ТОПЛИЈИ ДАНИ И ХЛАДНИЈЕ НОЋИ  Лето на измаку, ево када стиже јаче захлађење

17.09.2025. 16:34 16:50
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
време
Фото: Дневник (А. Савановић)

После проласка хладног фронта над нашим подручјем, у регион је стигао осетно свежији ваздух, па су дневне температуре данас и до 15 степени ниже него јуче.

Међутим, у наредних неколико дана очекује нас постепено стабилизовање времена, најављује професор географије и метеоролог-аматер Марко Чубрило.

До 19. септембра дневне температуре биће око просека, а потом ће расти и око 23. септембра у већини места достићи између 26 и 31 степен Целзијуса. Ноћи ће, ипак, остати врло свежe, са минимумима од 3 до 16 степени, па се на високим планинама може појавити и приземни мраз.

Од 24. септембра почиње постепено нарушавање стабилног времена. Очекује се јачање циклона из централне Европе, уз могућност формирања новог средоземног циклона. То ће од 24. до 26. септембра донети кишу и грмљавину, а јужни ветар (југo и кошава) биће у појачању, да би потом скренуо на западни и југозападни смер.

време
Фото: Дневник (А. Савановић)

Око 27. септембра вероватна је јача промена – захлађење уз кишу и постепени прелазак у јесењи режим времена. Како је ова промена још увек релативно удаљена, остаје да се у наредним данима прати развој синоптичке ситуације.

На глобалном нивоу, активност тропског Атлантика такође утиче на временске прилике. У формирању је тропски циклон „Габријела“, који за сада не прети копну, али може имати важну улогу у широј атмосферској циркулацији.

Чубрило закључује да су пред нама врло свежe ноћи, али и све топлији дани, док крај месеца може донети нагло захлађење.

Марко Чубрило
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Друштво
