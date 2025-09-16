ЛЕТЊЕ ЖЕГЕ, ПА ПРВИ СНЕГ? Чубрило најављује временски ролеркостер! ШТА НАМ ДОНОСИ КРАЈ СЕПТЕМБРА

После сунчаног и топлог викенда, пред нама је период наглих временских обрта.

Према најновијем извештају метеоролога Марка Чубрила, већ у уторак увече север Србије и региона очекују киша, грмљавина и осетно захлађење.

„Данас после свежег јутра следи сунчано и умерено топло време, са дневним максимумом од +23 до +28 степени Целзијуса“, наводи Чубрило.

Међутим, идили неће дуго трајати.

„Уторак током већег дела дана остаје сув и топао, али од средине дана стижу облаци, а увече северу и центру региона прети киша и грмљавински пљускови. Ветар ће у зони хладног фронта бити јак, северни, па ће се максимуми кретати од +22 на северозападу до чак +31 на југу региона“, наводи Чубрило.

Среда доноси ветровито и релативно свежије време, уз температуре од +14 до +22 степена. Од четвртка, ноћи постају врло хладне – чак до +3 степена на планинама – уз могућност приземног мраза.

Ипак, дани ће бити све топлији, па Чубрило упозорава да нас после 23. септембра поново очекују температурни „скокови“ до +31 степен Целзијуса.

Највећа неизвесност везана је за крај месеца.

„Око 26. септембра модели симулирају могућност јачег захлађења, па чак и првог планинског снега. Али, наглашавам – за сада је то сценарио са свега око 30% вероватноће“, каже Чубрило.

До тада, стабилно и топло време задржава се барем до 25. септембра, а ново пролазно погоршање углавном ће захватити север региона.

„Све што износим резултат је моје обраде и тумачења нумеричких модела. За званичне информације увек пратите државне прогностичке заводе“, подсећа Чубрило.