МАРКО ЧУБРИЛО НАЈАВЉУЈЕ НОВУ ПРОМЕНУ ВРЕМЕНА После топлог уторка вече доноси кишу и захлађење

15.09.2025. 18:42 18:47
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
прогноза
Фото: Дневник (А. Савановић)

Професор географије и метеоролог-аматер Марко Чубрило најављује да ће сутра већи део дана бити топао и сув, али да ће увече север региона захватити киша, грмљавински пљускови и осетно захлађење.

Среда ће протећи суво али релативно свежије, док нас у другом делу недеље очекују врло прохладне ноћи, са минималним температурама од 3 до 14 степени Целзијуса и могућим приземним мразом на планинама.

После сунчаног и умерено топлог понедељка, у уторак доноси дневне температуре од 22 степена на северозападу до 31 на југу, али ће вече донети кишу и јак северни ветар. Средином недеље очекују нас дневне температуре између 14 и 22 степена, што је мало испод просека за ово доба године.

У наставку недеље ноћи ће бити хладне, али дани све топлији, па ће после 23. септембра максимуми поново достићи око 30 степени. Дугорочни модели тренутно „наговештавају“ могућност јачег захлађења око 26. септембра, које би на планинама донело и прве снежне падавине, али је вероватноћа овог сценарија за сада око 30 одсто.

