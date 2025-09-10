light rain
МАРКО ЧУБРИЛО ПРОГНОЗИРА ОБИЛНЕ КИШЕ С Јадрана стижу пљускови, грмљавина и град и хладније ноћи

10.09.2025. 14:35
Пише:
Дневник
Извор:
дневник
Коментари (0)
prognoza
Фото: ChatGTP/илустрација

Са југозапада данас стиже утицај средоземног циклона. Биће обилних пљускова, јаког југа и олуја, а затим и краткотрајне стабилизације. Нови преокрет очекује се већ за викенд, прогнозима Марко Чубрило, професор географије и метеоролог аматер.

У среду ће се са југозапада ширити утицај циклона над Јадраном, доносећи локално врло обилне падавине и грмљавину. Највише кише очекује се уз јужне падине Динарида, где може пасти и до 190 милиметара талога. Другде ће падавине бити неуједначене – понегде и до 40 милиметара за кратко време, док ће неки крајеви остати готово суви.

киша
Фото: Facebook/Marko Čubrilo

Јужни ветар ће током дана јачати, а поподне и у првој половини ноћи могући су олујни удари југа на Јадрану, као и топле кошаве у Србији. У другом делу ноћи ветар ће окренути на западни смер. Упркос томе што је врхунац олујне сезоне прошао, над јужним Јадраном, источном БиХ, Хрватском, као и над западом Србије и Војводином, могући су јаки грмљавински пљускови уз обилну кишу и ређу појаву града.

prognoza
Фото: Facebook/Marko Čubrilo

У четвртак ће киша захватити исток Хрватске и БиХ, већи део Србије и Црну Гору, а током дана и југоисток Србије. Биће свежије, уз северозападни ветар и дневни максимум од +18 до +26 степени Целзијусових.

Петак и субота доносе пролазну стабилизацију и мање отопљење — од +24 до +30 Целзијусових. Међутим, у недељу ново погоршање са кишом, пљусковима и освежењем: дневни максимуми између +16 и +22 степена.

prognoza
Фото: Facebook/Marko Čubrilo

После 15. септембра очекује се јачање антициклона. Следи период свежих ноћи и топлих дана са температурама од +24 до +31 степен

Чубрило наводи да је трентуно тешко колико ће овакво време потрајати, јер зависи и од даљих дешавања на тропском Атлантику.

