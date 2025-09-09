МАРКО ЧУБРИЛО НАЈАВЉУЈЕ Лето се повлачи, стиже нагла промена времена
Од данас почиње постепена промена која ће у наредним данима донети прве јесење одлике времена, упозорава професор географије и метеоролог аматер Марко Чубрило.
После погоршања средином ове седмице, нови талас нестабилности изгледан је у недељу, а око 21. септембра могуће је и осетно захлађење које би могло да означи дефинитивни крај лета.
Према Чубриловој прогнози, већ данас поподне и увече над северним Јадраном и западом региона очекују се грмљавински пљускови, локално веома обилни. У ноћи ка средини недеље нестабилности ће захватити и север региона, док ће у среду под утицајем секундарног циклона стизати обилне падавине, посебно над Хрватском и западним деловима региона. Очекују се локалне олује, јака киша, појава града и осетан пад температуре.
Температуре ће у уторак достићи од +25 до +34 степена, али већ у среду следи пад на +18 на западу до +29 на истоку. У четвртак и петак време ће бити променљиво, субота углавном сувља и топлија, а други дан викенда доноси ново пролазно погоршање.
После 15. септембра атмосфера би могла да се стабилизује, али је све извеснији јачи захват хладнијег ваздуха око 21. септембра, што би означило прелазак на јесењи тип времена.