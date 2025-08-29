СТИЖЕ НЕВРЕМЕ! ОРКАНСКИ ВЕТАР, ГРАД И КИША Чубрило упозорава на промену времена у наредним данима
До краја дана очекују нас високе температуре, а у току ноћи нам стиже погоршање времена уз пљускове са грмљавином.
Након тропског дана у Србији са близу 40 степени у појединим деловима земље, крајем дана и у току ноћи петка на суботу очекује нас погоршање времена са пљусковима и грмљавином. Метеоролог-аматер Марко Чубрило је на свом "Фејсбук" профили објавио нову временску прогнозу за наредне дане - до краја августа и за почетак септембра.
У недељу 31. августа биће осетно свежије уз кишу. Ново погоршање времена се почетком септембра очекује од среде 3. септембра док се стабилизација очекује у петак 5. септембра.
"Данас ће се ка нама продубљивати секундаран циклон у склопу хладног фронта испред којег ће ка нама струјати веома топао ваздух. У току ноћи промена времена захвата средишње, а сутра до краја дана северне и источне делове региона.
У зони хладног фронта се очекује пролазно јак до олујан западни и северозападни ветар. Биће нестабилности уз грмљавинске пљускове и појаву локалних непогода уз појаву орканског ветра, обилне кише, града и јаког севања али ће те појаве бити ограничене на мали простор те је немогуће предвидети где ће их тачно бити.
У пределима где се јави може пасти и око 100мм талога, а даље од тога ће падавина бити врло мало. У недељу би под утицајем висинског циклона над нама било облачно и осетно свежије уз појаву кише и грмљавинских пљускова посебно над средишњим, северним и источним деловима региона те би у деловима Херцеговине, јужне и североисточне БиХ, источне Хрватске, западне и северне Србије на ширем простору могло пасти и око 50мм талога, што је укупна просечна количина за цео август.
У недељу ветровито уз појачан северозападни ветар, увече смиривање атмосфере. Почетком следеће недеље суво и мало топлије, док се око среде очекује још једно пролазно погоршање и мање освежење уз кишу и грмљавину.
После 5. септембра се рачуна на стабилизацију времена и отопљење тако да ће топлог времена свакако још бити али се летње врућине уз максимуме преко +33 степена Целзијуса очекују само уз Јадран. Ново погоршање и освежење је могуће око 12. септембра", пише Марко Чубрило.