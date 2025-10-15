СТАРЕШИНЕ ВРС ТРАЖЕ ИЗВИЊЕЊЕ ЕУ: “Фон дер Лајен дискриминише српске жртаве, ОВАКАВ ПРИСТУП ДОПРИНОСИ РАСПАДУ БИХ”
БАЊАЛУКА: Организација старешина Војске Републике Српске (ВРС) сматра срамним то што је председница Европске комисије Урсула фон дер Лајен посетила само Поточаре код Сребренице и позивају да званични Републике Српске и БиХ затраже извињење ЕУ, због дискриминације убијених Срба.
Уколико не буде извињења ЕУ, сматрају старешине ВРС, Република Српска хитно треба да преиспита став према свим процесима и односима са БиХ, као и ЕУ.
"Фон дер Лајен уопште не зна историју БиХ и историју последњег рата или је у питању класична дискриминација и изругивање жртвама других народа у БиХ", навели су из Организације старешина ВРС.
Указали су да је Фон дер Лајен отишла до српског православног гробља у Братунцу, тамо је могла да види споменике жртвама оних чијим се сенима клањала у Поточарима.
"Ако је дошла као европски званичник, да ли то значи да се тамо понашала у складу са званичном европском политиком према жртвама свих народа у БиХ?! Ако је тако, онда и она и ЕУ у чије име долази требају да се стиде", поручили су из Организације старешина ВРС.
Они сматрају да овакав приступ све више доприноси распаду БиХ, онакве каква је једино могућа – дејтонске, али и све више удаљава БиХ од чланства у ЕУ.
Из Организације наводе да се намеће питање треба ли српском народу и Републици Српској ЕУ какву представља Фон дер Лајен и у којој нема ни минимума емпатије и разумевања за српске жртве рата.
"Докле нас мисле понижавати, вређати, правити глупим и нецивилизованим, докле нам мисле нудити `шарене лаже` и за шаку њихових евра куповати наше достојанство и патриотизам? Докле смо ми спремни трпети таква понижења?", питају у Организацији старешина ВРС, преноси Срна.
Наводе и да је крајње време да Срби схвате да ли им треба таква заједница као што је ЕУ, ако из ње доживљавају само увреде и понижења.
Фон дер Лајен је јуче током посете Сарајеву, где се састала са члановима Председништва БиХ и председавајућом Савета министара Борјаном Кришто, претходно обишла Меморијални центар Поточари код Сребренице.