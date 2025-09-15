clear sky
Хладан талас продире с Атлантика...

ЦИКЛОН ТУТЊИ КА СРБИЈИ Очекују нас хладна јутра, а биће и кише с грмљавином ЕВО КАДА НАМ СТИЖЕ ПРОМЕНА ВРЕМЕНА КОЈА ВЕЋ ЗАХВАТА ЕВРОПУ

15.09.2025. 17:09 17:32
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Коментари (0)
Фото: Tanjug (J. Pap, arhiva)

У овом часу снажан циклон  са Атлантика, односно са Северног мора захватио је северну и западну Европу и доноси олујно невреме од Француске преко Бртанских острва и земаља Бенелукса до Немачке, Данске и југа Скандинавије.

Циклон овим пределима донос јаке ветрове и обилне кише, а приобалним пределима олујне ветрове од 100 km/h. 

Олуја се премешта према Балтичком мору, а јаки и олујни ветрови у наредна 24 сата прошириће се и на централне делове континента. 

У склопу снажног циклона премешта се и веома изражен хладни фронт, који ће до Србије стићи сутра увече и у ноћи ка среди.

Иначе, у Србији до краја дана смена сунца и облака. Биће умерено топло, температура у већини предела и у Београду биће око 25 степени, док је тренутно најтопкије у Неготину са 28 степени. 

Фото: zoom.earth

У уторак ће након хладног и магловитог јутра, током дана бити сунчано и осетно топлије. 

Максимална температура биће од 25 степени на северу Војводине до 33°C на југоистоку Србије, у Београду до 30 степени. 

Средином дана у Војводини, а крајем дана, током вечери и ноћи и до осталих делова Србије очекује се продор хладног фронта, уз кишу и пљускове са грмљавином.

Понегде се очекују и грмљавинске олује и непогоде. 

Пре подне ће дувати југоисточни ветар, у кошавском подручју јак. Средином дана и после подне ветар у скретању на северозападни, при продору хладног фронта пролазно и са олујним ударима. Очекуј се и јаче захлађење.

Фото: zoom.earth

У среду осетно хладније, пре подне са кишом, после подне разведраванаје. 

Дуваће веома јак северозападни ветар. 

Од четвртка стабилизација времена, уз врло хладна јутра, а током дана и топлије, уз повратак лета. 

(Telegraf.rs)

 

Вести Друштво
