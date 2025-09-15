Хладан талас продире с Атлантика...
ЦИКЛОН ТУТЊИ КА СРБИЈИ Очекују нас хладна јутра, а биће и кише с грмљавином ЕВО КАДА НАМ СТИЖЕ ПРОМЕНА ВРЕМЕНА КОЈА ВЕЋ ЗАХВАТА ЕВРОПУ
У овом часу снажан циклон са Атлантика, односно са Северног мора захватио је северну и западну Европу и доноси олујно невреме од Француске преко Бртанских острва и земаља Бенелукса до Немачке, Данске и југа Скандинавије.
Циклон овим пределима донос јаке ветрове и обилне кише, а приобалним пределима олујне ветрове од 100 km/h.
Олуја се премешта према Балтичком мору, а јаки и олујни ветрови у наредна 24 сата прошириће се и на централне делове континента.
У склопу снажног циклона премешта се и веома изражен хладни фронт, који ће до Србије стићи сутра увече и у ноћи ка среди.
Иначе, у Србији до краја дана смена сунца и облака. Биће умерено топло, температура у већини предела и у Београду биће око 25 степени, док је тренутно најтопкије у Неготину са 28 степени.
У уторак ће након хладног и магловитог јутра, током дана бити сунчано и осетно топлије.
Максимална температура биће од 25 степени на северу Војводине до 33°C на југоистоку Србије, у Београду до 30 степени.
Средином дана у Војводини, а крајем дана, током вечери и ноћи и до осталих делова Србије очекује се продор хладног фронта, уз кишу и пљускове са грмљавином.
Понегде се очекују и грмљавинске олује и непогоде.
Пре подне ће дувати југоисточни ветар, у кошавском подручју јак. Средином дана и после подне ветар у скретању на северозападни, при продору хладног фронта пролазно и са олујним ударима. Очекуј се и јаче захлађење.
У среду осетно хладније, пре подне са кишом, после подне разведраванаје.
Дуваће веома јак северозападни ветар.
Од четвртка стабилизација времена, уз врло хладна јутра, а током дана и топлије, уз повратак лета.
(Telegraf.rs)