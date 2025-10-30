ТРКА СА КИНОМ СЕ ЗАХУКТАВА СпејсЕкс предложио НАСА поједностављени план лета људи на Месец
Компанија америчког милијардера Елона Маска СпејсЕкс предложила је данас америчкој Националној ваздухопловној и свемирској администрацији (НАСА) поједностављени план за слање људи на Месец коришћењем ракете Старшип, док агенција притиска своје извођаче да убрзају припреме и претекну Кину у освајању Месеца у овој деценији.
"У складу с најновијим захтевима НАСА-е, поделили смо и званично процењујемо поједностављену архитектуру мисије и концепт операција, за које верујемо да ће омогућити бржи повратак на Месец уз повећану безбедност посаде", наводи се у објави СпејсЕкса на њиховом сајту, пренео је Ројтерс.
НАСА се суочава са снажном конкуренцијом Кине у настојању да врати астронауте на Месец, где људи нису крочили од последње америчке Аполо мисије 1972. године.
СпејсЕкс је 2021. године ангажован за прве две мисије програма Артемис, док је компанија "Блу ориџин" (Блуе Оригин) Џефа Безоса касније добила уговор за друге мисије.
Међутим, НАСА се, према наводима Ројтерса, ове године суочава с политичким проблемима због забринутости да извођачи не напредују довољно брзо, планова администрације америчког председника Доналда Трампа да смањи број запослених у агенцији и због чињенице да НАСА тренутно нема сталног администратора.
Ту функцију привремено обавља Шон Дафи, који је уједно и шеф Министарства саобраћаја САД.
Прошле недеље Дафи је у телевизијском интервјуу изјавио да СпејсЕкс касни са развојем Старшипа и да ће НАСА отворити могућност конкурентним компанијама да предложе бржи план за слетање људи на Месец.
СпејсЕкс је, с друге стране, у блогу навео да је постигао десетине кључних циљева у оквиру уговора о Старшипу за Месец и планира да следеће године изврши значајне тестове, укључујући дуготрајан тест лета.
Један од кључних циљева за 2026. је демонстрација сложеног допуњавања горива у свемиру, што никада раније није урађено, а неопходно је да би Старшип имао довољно горива за слетање на Месец.
Према плану, више летова "танкер" верзије ракете биће потребно да напуне Старшип који је намењен слетању на Месец.
НАСА је очекивала да се овај тест одржи већ 2024. године, али је брзи развој и учестала тестирања Старшипа наишла на препреке.
Крајем ове или почетком следеће године, СпејсЕкс планира да почне са лансирањем унапређене верзије Старшипа В3, прилагођене за допуњавање горива у свемиру.
Компанија је навела да ће тачан термин зависити од успеха предстојећих пробних летова, али да су и лет и тест допуњавања планирани за 2026. годину.