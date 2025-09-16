ЛЕТО СЕ ЈОШ НЕ ПРЕДАЈЕ Температуре до 33 степена НОЋ ДОНОСИ ВЕЛИКУ ПРОМЕНУ, А ПОЧЕЋЕ СА ПЉУСКОВИМА
БЕОГРАД: Ујутро по појединим котлинама очекује се магла, а у току дана биће претежно сунчано и топло уз слаб и умерен јужни и југоисточни ветар, саопштио је Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ).
Средином дана и после подне у Војводини, а увече и током ноћи и у осталим крајевима наоблачење с кишом и локалним пљусковима са грмљавином.
Ветар ће бити у скретању на северозападни и у појачању, у зони фронта и пљускова локално и са краткотрајним ударима олујне јачине.
Најнижа температура кретаће се од 7 до 17 степени, а највиша од 26 на северу Војводине до 33 степена Целзијуса на југу и истоку Србије.
У Београду ће бити претежно сунчано и топло уз слаб и умерен јужни и југоисточни ветар, који ће после подне и увече бити у скретању на северозападни и у појачању.
Најнижа температура биће од 13 до 17, а највиша око 30 степени.
У току ноћи се очекује пролазна облачност с кишом, пљусковима и грмљавином.
Према изгледима времена у Србији за наредних седам дана, до 23. септембра, у среду ће бити променљиво облачно уз престанак падавина, ветровито и свежије, а дуваће умерен и јак, у планинским пределима источне Србије повремено и олујни северозападни ветар.
Од четвртка до краја периода очекује се претежно сунчано време - јутра ће бити прохладна, нарочито у четвртак и петак, а дневне температуре у постепеном порасту, па се за викенд и почетком наредне седмице, од 20. до 23. септембра, поново очекују вредности око и мало изнад 30 степени Целзијуса.