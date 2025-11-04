(ВИДЕО) СЕВАЛЕ ПЕСНИЦЕ НА АУТО-ПУТУ Потукли се возач камиона и водич екскурзије УМЕСТО ДА ИХ РАЗДВОЈЕ, ОКУПЉЕНИ НАВИЈАЛИ
04.11.2025. 21:17 21:24
Жесток сукоб двојице мушкараца избио је код ауто-пута Милош Велики, а снимак се појавио на друштвеним мрежама.
Према наводима читаоца који су послали снимак "Инстаграм" страници "Мој_Бео_Град", потукли су се возач камиона и водич екскурзије.
Према наводима са поменуте странице, возач камиона је блокирао пролаз због чега му је пришао водич екскурзије и питао га је да се помери како би аутобус могао да прође. Претпоставља се да су се расправљали након чега је избила туча.
На снимку се виде два мушкарца и две жене који су покушавали да их раздвоје и смире. Саобраћај је због овог застоја на тој деоници пута успорен, а наводи се и да је позвана полиција.
