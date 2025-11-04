clear sky
(ВИДЕО) СЕВАЛЕ ПЕСНИЦЕ НА АУТО-ПУТУ Потукли се возач камиона и водич екскурзије УМЕСТО ДА ИХ РАЗДВОЈЕ, ОКУПЉЕНИ НАВИЈАЛИ

04.11.2025. 21:17 21:24
Пише:
Дневник
Извор:
Mondo.rs
Фото: pixabay.com

Жесток сукоб двојице мушкараца избио је код ауто-пута Милош Велики, а снимак се појавио на друштвеним мрежама.

Према наводима читаоца који су послали снимак "Инстаграм" страници "Мој_Бео_Град", потукли су се возач камиона и водич екскурзије. 

Према наводима са поменуте странице, возач камиона је блокирао пролаз због чега му је пришао водич екскурзије и питао га је да се помери како би аутобус могао да прође. Претпоставља се да су се расправљали након чега је избила туча.

На снимку се виде два мушкарца и две жене који су покушавали да их раздвоје и смире. Саобраћај је због овог застоја на тој деоници пута успорен, а наводи се и да је позвана полиција.

(Mondo.rs)

Вести Хроника
