ГОРИ ДОМ ПЕНЗИОНЕРА Штићеници и особље у паници, нема информација о повређенима СТРАШНИ ПРИЗОРИ ИЗ ТУЗЛЕ (ВИДЕО)

04.11.2025. 21:44 21:46
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Фото: pixabay.com, ilustracija

У Дому пензионера у Тузли вечерас је избио пожар који је изазвао велику панику међу штићеницима и особљем.

Како је потврђено из МУП Тузланског кантона, ватрогасне и екипе хитне помоћи су на терену.

"Можемо потврдити да има пожар. У току је локализација. Немамо за сада више информација", речено је кратко за портал "Аваза" из Оперативног центра МУП КС.

Ускоро опширније...

(Telegraf.rs)

 

пожар дом пензионера тузла
