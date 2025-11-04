ГОРИ ДОМ ПЕНЗИОНЕРА Штићеници и особље у паници, нема информација о повређенима СТРАШНИ ПРИЗОРИ ИЗ ТУЗЛЕ (ВИДЕО)
04.11.2025. 21:44 21:46
У Дому пензионера у Тузли вечерас је избио пожар који је изазвао велику панику међу штићеницима и особљем.
Како је потврђено из МУП Тузланског кантона, ватрогасне и екипе хитне помоћи су на терену.
"Можемо потврдити да има пожар. У току је локализација. Немамо за сада више информација", речено је кратко за портал "Аваза" из Оперативног центра МУП КС.
Ускоро опширније...