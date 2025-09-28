overcast clouds
ПОТРАГА ЗА СТАРИМ И НЕПОЗНАТИМ СОРТАМА У СРПСКИМ ВИНОГРАДИМА Идентификација винског наслеђа уз помоћ нових генетичких метода

28.09.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Дневник/Архива/Б. Лучић
Фото: Дневник/Архива/Б. Лучић

До краја године очекују се први резултати истраживања, која треба да допринесу реконструкцији наше винске историје, евентуално новим открићима старих, непознатих и заборављених сорти винове лозе које су у даљој прошлости биле гајене широм Србије.

Реч је о пројекту под називом „Genetic varietal identification of vines from Serbian vineyards” који реализују научници са Универзитета у Београду. У истраживања са Пољопривредног факултета укључене су професорке Славица Тодић и Вера Ракоњац, са Биолошког факултета проф. др Жељко Томановић, а са Института за мултидисциплинарна истраживања Мирослав Николић, и она се обављају се у сарадњи са стручњацима из шпанског Инсти- тута за вино и винову лозу Универзитета Ла Риоха.

Дневник/Архива/Б. Лучић
Фото: Дневник/Архива/Б. Лучић

- Пројекат „Genetic varietal identification of vines from Serbian vineyards” треба да идентификује узорке винове лозе прикупљене са старих и непознатих чокота широм Србије. Овог пролећа је сакупљено око 90 узорака из Топлице, Жупе, Неготинске Крајине, Делиблатске пешчаре, околине Ниша, Алексинца, Пирота, околине Лепосавића и Ораховца, као и  манастира Рача, Студеница, Сретење, околине Требиња… Циљ овог пројекта је идентификација старих чокота применом најсавременијих генетичких метода, откриће непознатих сорти и њихова каснија евентуална ревитали- зација и увођења у комерцијалну производњу - каже проф. др Жељко Томановић и додаје као занимљивост да се у манастиру Рача налази  веома стара винова лоза уз цркву за коју се претпоставља да је ту од обнове храма пре више од 200 година, а да се испред зграде старог начелства у Неготину налази лоза за коју се сматра да је посађена пре филоксере.

Дневник/Архива/Б. Лучић
Фото: Дневник/Архива/Б. Лучић

По његовим речима, Србија свакако не може бити конкурентна на винском тржишту са интернационалним сортама, као што су шардоне, каберне совињон, мерло и друге, већ мора улагати и развијати сопствени аутохтони вински сортимент.

-Други део пројекта се односи на прокупац, који је наша најзначајнија аутохтона винска сорта. Планира се секвенцирање генома осам одабраних клонова прокупца, међу којима су се нашли и стари чокоти прокупца из манастира Сретење и винограда посађеног крајем 19. века у Жупи. Геномска анализа ће нам показати који клонови прокупца показују највећу отпорност на климатске промене и болести, као и друге особине које су од значаја за добијање високо- квалитетних вина - објашњава Томановић. 

Србија не може бити конкурентна на винском тржишту са сортама као што су шардоне, каберне совињон, мерло... већ мора улагати и развијати сопствени аутохтони вински сортимент

Дневник/Архива/Б. Лучић
Фото: Дневник/Архива/Б. Лучић

Садашња истраживања наставак су пројекта „Валоризација генетских ресурса винове лозе у Србији: геномски приступ за виноградарство 21. века“, реализованог  2021. и 2022. године. Финансирало га је Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства Републике Србије, а реализован је такође у сарадњи са Институтом за вино и винову лозу Универзитета Ла Риоха. Како каже Томановић, захваљујући том пројекту, значајно су унапређена сазнања о локалним и одомаћеним винским сортама у Србији, применом најновијих генетичких метода. Највеће открићње је девет потпуно непознатих сорти у различитих винским рејонима Србије. 

Зорица Милосављевић

Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
