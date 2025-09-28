СТВОРИЛИ КАРТЕЛ ПА САДА ПЛАЋАЈУ ДРЖАВИ Тежак ударац за нафтне компаније, казна је готово милијарду евра
Италијански регулатор тржишта саопштио је да је изрекао укупну казну вишу од 936 милиона евра водећим нафтним компанијама због картелског договора у одређивању цена горива.
Истрага је покренута на основу пријаве узбуњивача, а обухватила је компаније Eni, Esso, Ip, Q8, Saras и Tamoil, док су Iplom и Repsol изузети од санкција, преноси портал Sole 24 Ore.
Према саопштењу, Eni је кажњен са 336,2 милиона евра, Esso са 129,3 милиона, Ip са 163,6 милиона, Q8 са 172,6 милиона, Saras са 43,8 милиона, а Tamoil ће морати да плати 91 милион евра.
Регулатор је утврдио да су се поменуте компаније од 1. јануара 2020. до 30. јуна 2023. године координисале како би ускладиле вредност био компоненте укључене у цену горива, што је законски обавезна ставка.
Вредност те компоненте порасла је са око 20 евра по кубном метру у 2019. години на приближно 60 евра у 2023.
Картелски договор је довео до паралелних и готово идентичних повећања цена, уз размену информација међу компанијама, наводи се у закључцима истраге.
Танјуг