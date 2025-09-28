ЗАРАЂУЈУ 6 ПУТА ВИШЕ ОД ПРОСЕКА Просечне јулске нето плате програмера премашиле 300.000 динара НАФТАШИМА ПРИМАЊА СКОЧИЛА ПРЕД САНКЦИЈЕ
Просечна јулска нето плата у Србији је према подацима Републичког завода за статистику износила 109.071 динар, а разлике међу делатностима су толике да су просечне плате програмера, које су износиле 310.401 динар биле шест пута веће од запослених у делатностима које статистичари воде као остале личне услужне делатности, где је јулски просек износио 61.615 динара.
Програмери су једини чије се плате премашиле 300.000 динара а они су знатно допринели да се у сектору информисање и комуникације, где и они припадају достигне просек од 247.119 динара.
Више од 200.000 динара примили су и запослени у производњи кокса и деривата нафте где је јулски просек износио 215.496 динара, затим у ваздушном саобраћају где је забележен просек од 238.840 динара, и научном и истраживачком развоју са просеком од 213.814 динара.
Занимљиво је да је просечна јулска нето плата у производњи кокса и деривата нафте била скоро за петину, прецизније за 19,9 одсто већа него у јуну.
На другом крају листе, где су делатности са малим примањима, осим већ споменутих осталих личних услужних делатности су и делатност припремања и послуживања хране и пића са просеком од 63.298 динара, поправка рачунара и предмета за личну употребу и употребу у домаћинству - 64.118 динара, прерада дрвета осим намештаја-67.543 динара, затим путничке агенције, тур-оператори где је јулски просек износио 76.875 динара, ветеринарска делатност са просеком од 77.444 динара.