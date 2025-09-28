light rain
СА ЊИМА НЕМА ГРЕШКЕ Ево топ листе аутомобила идеалних за почетнике КОД ИЗБОРА ПОСЕБНО ОБРАТИТЕ ПАЖЊУ НА ОВО

28.09.2025. 22:24
Пише:
Дневник
Извор:
Kurir.rs
Фото: Youtube Printscreen

Куповина првог аутомобила је узбудљив тренутак, али и одлука која може дуго да утиче на безбедност и трошкове.

За новог возача важно је да возило буде поуздано, приступачно за одржавање и довољно опростиво на грешке, како би први километри били искуство без стреса. 

Најбоље је бирати мање аутомобиле са једноставном механиком, јер они нуде ниже трошкове регистрације и лакше се контролишу у градској вожњи. Спортски модели, луксузне лимузине и велики СУВ-ови нису добра полазна тачка – боље је фокусирати се на проверене градске или компактне аутомобиле. 

На тржишту половних возила у Србији лако је пронаћи приступачне примерке који имају уредну сервисну историју и познату репутацију. Кључно је проверити стање мотора, трапова и каросерије пре куповине, јер правилно одржаван аутомобил може дуго да служи новом возачу. 

Проверени половни модели за нове возаче: 

Шкода Фабиа (2007–2019) – Мали градски ауто са једноставном техником и јефтиним деловима. Препорука су бензински мотори 1.2 ХТП или новији 1.0 МПИ. Мана је слабије убрзање са пуним оптерећењем.

Фолксваген Голф (2004–2012) – Компакт са одличном ергономијом и стабилношћу. Атмосферски бензински мотори 1.4 или 1.6 су сигурнији избор од раних ТСИ верзија, мада су делови нешто скупљи.

Тојота Корола (2002–2013) – Поуздан породични ауто. Бензинци 1.4 и 1.6 ВВТ-и познати су по дуговечности и ниским трошковима одржавања. Дизајн старијих примерака није атрактиван, али поузданост је врхунска.

Хјундаи и30 (2007–2012) – Корејски компакт са добрим односом цене и квалитета. Мотори 1.4 и 1.6 ЦВВТ су једноставни, а унутрашњост нуди довољно простора за породицу.

Шкода Октавиа (2004–2013) – Већи модел за почетнике којима је потребна пространост. Бензински 1.6 МПИ је најбоља опција, док је дизел 1.9 ТДИ издржљив, али скупљи за осигурање и сервис.

Форд Фиеста (2008–2017) – Агилан градски ауто који пружа осећај забаве у вожњи. Мотор 1.25 Дуратец је идеалан за почетнике, уз напомену да старији примерци могу имати корозију.

Како изабрати прави аутомобил? 

За први ауто није пресудно име марке, већ техничко стање и прилагођеност новом возачу. Најважније је да аутомобил има уредну сервисну документацију, да није оштећиван и да нема скривених кварова. Правилно одабран модел помоћи ће почетнику да развије сигурност за воланом, а вожња ће постати уживање, а не стрес, пише "Телеграф". 

(Kurir.rs)

Почетници избор половни аутомобили
Извор:
Kurir.rs
Пише:
Дневник
