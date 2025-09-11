(ВИДЕО, ФОТО) ВОЈВОЂАНСКИ РАТАРИ У ПРОБЛЕМУ, ВРУЋИНЕ И СУША УЧИНИЛЕ СВОЈЕ Род ове кључне житарице испод очекиваног, свега до три тоне по јутру! А ево која је откупна цена
Кукуруз се ове жетве неће исплатити ратарима.
Мада жетва тек треба да стигне до половине, већ сада се може рећи да су слутње ратара биле оправданe. Род је подбацио због суше и високих дневних температура и земљорадницима ће донети чист губитак.
24,3 динара берзанскацена без ПДВ-a
На то су указивали раније и агрономи, наводећи да ће род на појединим њивама бити нижи за чак 50 одсто у односу на вишегодишњи просек и да треба да будемо задовољни уколико га буде, у просеку, око три тоне по хектару. Тамо где се сејало на време и примењивала сва потребна агротехника род је нешто бољи, али једва добацује до вишегодишњег просека, а о неким високим приносима може само да се сања. Просечан род 2023. године, да подсетомо, био је преко 6,5 тона по хектару.
Кукуруз је у домаћој пољопривреди а и у свету кључна житарица и слободно се може рећи најважнији усев. Ми га и највише сејемо у односу на друге пољопривредне културе. У овогодишњој сетви заузео је мало изнад 961.000 хектара по подацима Републичког завода за статистику.
Откупљивачи за нови род нуде од 24,3 динара до 23,2 динара, у зависности од тога колико је влажно зрно. Оно које садржи од 14 до 14,9 процената влаге кошта 24,3 динара, а зрна влажности од 19 до 19,9 процента су 23,2 динара.
961.000 хектара имамо посејаног кукуруза
Мада има земљорадника који указују да на то да има откупних места која узимају нови род а немају истакнуту цену.
Пољопривредник Стеван Ракић са Ченеја казао је за Дневник да се принос житарице креће од две до три тоне по јутру, што није довољно да се покрију трошкови сетве. - У ченејском атару жање се кукуруз и земљорадници га предају откупљивачима, али не знају колико ће нови род коштати.
Тренутна берзанска цена од 24,3 динара без ПДВ-а, казао је Ракић, није лоша, али то ратарима због малог приноса неће помоћи да стигну до нуле. - Посебно ће лоше финансијски проћи они земљорадници који су кукуруз сејали на њивама узетим у закуп - истакао је Ракић.
Александар Шијачић користи старе бераче
За разлику од ратара који комбајнима жању кукуруз, још има земљорадника који га беру старим берачима и клипове остављају у чардаке, због шaпурика које на зиму ложе за загревање простора.
Александар Шијачић из Србобрана казао је за Дневник да не жање кукуруз већ користи старе бераче те да ће нови род крунити на пролећe.
- Не предајем кукуруз на откупна места, пошто верујем мом чардаку и мојој ваги. Посејао сам пролетос кукуруза на осам јутара а укупно обрађујем 14 јутара. Не узимам земљу у аренду нити у обради њива користим агротехнику. Улагања су велика, а пољопривредне кулутре јефтине - казао је Шијачић.
Напомиње да ће знати колики је принос кукуруза тек када га буде крунио. - У сваком случају, ова година ће бити мршавија него лањска. Видим то по приколици која није до врха пуна.
По пољима на подручју Бечеја приноси се крећу испод три тоне по јутру.
Дугогодишњи рататар из Бечеја Нандор Ковач рекао је да је нови род испод очекиваног. - Надали смо се да нећемо добити пуно кукуруза, али не и да ће га бити свега 2,7 тонa по јутру.Упркос агротехничким мерама, нисмо успели да га сачувамо. Изгорео је на високим дневним темепратурама, које се нису много спуштале ни током ноћи. Кише у јуну није било уопште, што је било пресудно да клипови буду кратки.
