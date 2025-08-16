СУША ДИКТИРА ЦЕНЕ НА ТРЖИШУ ЖИТАРИЦА После 13 година кукуруз опет скупљи од пшенице
На Продуктној берзи Нови Сад кукуруз је скупљи од пшенице, продаје се за 25,6 динара, а пшеница вреди 20,6 динара по килограму без пореза на додату вредност (ПДВ), односно 28,1 и 22,6 динара с ПДВ-ом.
Ретке су године да је кукуруз уочи жетве скупљи од пшенице. Тренутно скупљи је за око 20 процената у односу на пшеницу, а у наредном периоду видеће се да ли ће житарица коштати још више од хлебног зрна јер следи мршава жетва због сушне године, а знамо да се цена пољопривредних култура формира на основу понуде и тражње.
Разлика у цени између ове две ратарске културе, по оцени агроекономског аналитичара из Новог Сада Чедомира Кеца, може бити и већа и потрајати дуже време. Кецо наглашава за Дневник да је било година када је кукуруз био скупљи од пшенице, али се тај ценовик није дуго задржао.
28,1 динар кукуруз, а 22,6 динара пшеница
− Сада смо у другачијој ситуацији због велике суше, која ће у жетви умањити приносе кукуруза у тој мери да га уопште неће бити на неким њивама и у неким регионима. Ипак ћемо га имати за домаће потребе јер нам кукуруза не треба као некада, четири милиона тона годишње, пошто имамо знатно мање стоке. С друге стране, хране за стоку биће и од пшенице, чији је овогодишњи род већином лошег квалитета и не припада првој класи, потребној за прерађивачку инустрију − каже саговорник и подсећа да ће на цену кукуруза у наредном периоду утицати цене те житарице на светским берзама и приноси током жетве у САД , Кини, Аргентини, Бразилу.
Разлика у цени између кукуруза и пшенице може бити и већа и потрајати дуже време (Чедомир Кецо)
Рецимо, Министарство пољопривреде САД предвиђа производњу кукуруза од 15,71 милијарди бушела, што је рекорд, као и просечан принос од 181 бушела по јутру. Неки аналитичари очекују још веће приносе, преко 16 милијарди бушела и принос од 185 бушела по јутру.
За разлику од Кеца, ратари не верују да ће кукуруз задржати садашње коштање. Без обзира на лоше приносе житарице у предстојећој жетви, очекују да ће цена кукуруза ићи надоле чим кобајни крену у поља.
Кукуруз лане био 21 динар
Жито је у ово доба прошле године вредело 20,3 динара без ПДВ-а, односно 22,3 динара, а кукуруз је био од 19 до 19,5 динара без ПДВ-а и са порезом на додату вредност се плаћао од 20,9 до 21,4 динара.
По подацима Републичког завода за статистику, под кукурузом ове жетве имамо око 960.000 хектара. Лане га је било мање посејаног, на око 950.000 хектара. И прошла година је била сушна, а просечан принос кукуруза у жетви био је око седам тона по хектару.
Пољопривредник из Турије Саша Атанацковић истиче да тренутна цена кукуруза од 25,6 динара не покрива трошкове овогодишње сетве и вели да не зна ниједног ратара који сада има кукуруз од прошле жетве за продају.
Памти да је кукуруз 2012. године, када је била забележена прва велика суша, коштао и до 30 па и 32 динара, а евро, нафта, вештачко ђубриво вредели су много мање него сада.
− Однос између тренутне берзанске цене старог кукуруза и коштања репроматеријала сада је већи и садашња берзанска цена не покрива трошкове сетве. Неће нам значити ни да се коштање кукуруза задржи јер ће приноси бити у жетви знатно нижи од просечних и кретати се од 500 килограма до највише три тоне по хектару, у зависности од рока сетве, климе и примене агротехничких мера.