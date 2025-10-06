КАКО ДОБИТИ КРЕДИТ АКО НИСТЕ ЗАПОСЛЕНИ? Банке ретко кажу „МОЖЕ“, али ПОСТОЈЕ РЕШЕЊА
Кредит за незапослене у Србији је тешко доступан, али уз гаранције или алтернативне изворе прихода постоје решења и алтернативе.
Добити кредит као незапослена особа у Србији је веома тешко, али није увек немогуће. Стручњаци не препоручују овај вид задуживања, али се неки ипак одлучују на тај корак.
Душан Узелац, финансијски саветник објашњава да је кредит новац из будућности који се купује обећањем да ћете га отплатити:
- Без тог обећања, банкар вас неће ни погледати. Основ тог обећања је посао и редовност прихода. Они који немају посао нису савладали основну лекцију финансија, а то је зарађивање. Са тим би можда кредит решио неки проблем, али би уједно направио други и то већи. Кредит је као моторна тестера, ако знате да је користите можете се огрејати или направити кућу. У супротном повредићете и себе и друге око себе.
Како све функционише?
Банке готово увек одбијају незапослене. Оне прво траже доказ о редовним приходима: плату, пензију, уговор о раду или пореске пријаве ако сте предузетник. Ако тога нема, незапослени без икаквог прихода немају шансе да добију банкарски кредит.
С друге стране особе без сталног посла, али са алтернативним примањима као што су рента, хонорари, стипендије, у ретким случајевима, уз додатне гаранције, могу да добију позајмицу.
Шта банке траже као гаранцију?
Ако сте незапослени, а ипак желите да покушате да добијете кредит, банке могу да траже следеће:
1. Солидарни дужник - Особа са стабилним примањима, а то може да буде родитељ или партнер, који ће гарантовати да ће отплаћивати кредит ако ви не можете.
2. Заложно право (хипотека) - Ако поседујете непокретност (кућу, стан, земљиште), банка може узети хипотеку као гаранцију.
3. Колатерал - То може да буде на пример, аутомобил или злато - Ређе се користи, али могуће је код одређених зајмодаваца.
4. Депозит као осигурање - Положите новац као гаранцију, на пример, од 50 до 100 одсто траженог кредита, и онда вам банка одобри износ са каматом.