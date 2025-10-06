ДА ЛИ ЋЕ ДОЋИ ДО ПАДА ЦЕНА НАКОН ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ ОБЈЕКАТА? Ево шта кажу стручњаци за некретнине, а власници стамбених простора у ОВИМ деловима Србије могу да очекују ВИШЕ НОВЦА током продаје

А, у ком се то тачно делу Београда се очекује да падне истраживала је новинарка Курир телевизије Инес Грк са својим саговорником.

- Због новог закона о легализацији стамбених и осталих јединица очекује се да цене станова падну у оним деловима града где су у највећем броју изграђене- објаснила је Инес Грк и додатне детаље потражила од саговорника.

-Према нашим анализама, мени се чини да неће пасти цене. То можда звучи мало нелогично, пошто је најављена легализација скоро пет милиона објеката који до сад нису били легализовани. Међутим, како се нама чини, гро тих објеката се налази у подручјима које нису централне градске зоне, како у Београду, тако и у другим градовима. Самим тим цена квадрата и новоградње и бољих делова града неће бити драстично промењена у односу на сада. Ми не очекујемо неки пад, једино што ће бити можда чак и повећање цена јер сада већ у тим деловима града, на пример у Београду, ту су углавном доминантни Калуђерица, Плави хоризонти, Алтина, Борча, Овча, Крњача. Пошто ће се сад продавати суштински легализоване некретнине, могуће да ће доћи чак и до благог раста цена - рекао је Ервин Пашановић, стручњак за некретнине.

Новинарку је занимало да ли ће бити и позитивних промена ступањем на снагу легализације.

- Има много позитивних промена, првенствено што ћемо знати титуларе свих објеката, свако ко је власник неког објекта, одговара за тај објекат, за његову исправност, функционалност, он мора да га одржава, он плаћа порез, исто тако има и правну заштиту у случају да неко покуша нешто да уради са његовом имовином која до сада није била укњижена. Исто тако, ми причамо о скоро 5 милиона објеката. То је огроман капитал који ће сада ући у правни систем. Једноставно ти људи, власници, ће бити за ту количину капитала богатији и фактички моћи ће да располажу са својом имовином на начин на који до сада нису могли. и да је продају, и да је остављају у тестаменту, и да је поклањају, и да је залажу код банака, тако да позитиван ефекат је многострук. Битно је само да што више људи прође кроз овај процес и да се једноставно легализује већина објеката, јер ми имамо скоро 50% некретнинског фонда тренутно у Србији који није легализован - додао је Пашановић.