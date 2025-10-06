ИНДУСТРИЈА ПОРАСЛА 0,4 ПОСТО Енергетика вуче српску привреду
Индустријска производња у августу ове године забележила је међугодишњи раст од 0,4 одсто, који је био вођен растом у рударству, 6,6 одсто као и енергетици, 8,5 одсто, док је у прерађивачкој индустрији забележен пад од 1,7 одсто међугодишње, објавила је Народна банка Србије (НБС) позивајући се на податке Репубичког завода за статистику.
У оквиру прерађивачке индустрије раст је забележен у 10 од 24 гране а највећи допринос расту и даље потиче од производње моторних возила и приколица и производа од гуме и пластике, што је резултат инвестиција у претходном периоду. У првих осам месеци ове године, индустријска производња је забележила међугодишњи раст од 2,7 одсто, који је вођен растом прерађивачке индустрије од 3,0 одсто и рударства - 5,5 одсто, док је у сектору енергетике пад успорио на 0,7 одсто међугодишње.
Робни извоз у августу пао за 2,6 одсто међугодишње, а робни увоз за 0,7 одсто
Што се тиче спољнотрговинских кретања, робни извоз изражен у еврима у августу је пао за 2,6 одсто међугодишње а робни увоз за 0,7 одсто. На пад робног извоза утицао је пад извоза пољопривредних производа и стагнација у извозу прерађивачке индустрије, док је на пад робног увоза у највећој мери утицао нижи увоз енергената и интермедијарних производа.
У периоду јануар-август ове године робни извоз је био већи за 8,6 одсто а робни увоз за 8,0 одсто у односу на исти период претходне године. Извоз прерађивачке индустрије забележио је знатан раст и поред ниске екстерне тражње, од 8,6 одсто међугодишње у осам месеци, при чему је раст регистрован у 19 од 23 области.