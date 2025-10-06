overcast clouds
12°C
06.10.2025.
Нови Сад
eur
117.162
usd
99.9761
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ИНДУСТРИЈА ПОРАСЛА 0,4 ПОСТО Енергетика вуче српску привреду

06.10.2025. 11:48 11:52
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
а
Фото: Pixabay.com

Индустријска производња у августу ове године забележила је међугодишњи раст од 0,4 одсто, који је био вођен растом у рударству, 6,6 одсто као и енергетици, 8,5 одсто, док је у прерађивачкој индустрији забележен пад од 1,7 одсто међугодишње, објавила је Народна банка Србије (НБС) позивајући се на податке Репубичког завода за статистику.

У оквиру прерађивачке индустрије раст је забележен у 10 од 24 гране а највећи допринос расту и даље потиче од производње моторних возила и приколица и производа од гуме и пластике, што је резултат инвестиција у претходном периоду. У првих осам месеци ове године, индустријска производња је забележила међугодишњи раст од 2,7 одсто, који је вођен растом прерађивачке индустрије од 3,0 одсто и рударства - 5,5 одсто, док је у сектору енергетике пад успорио на 0,7 одсто међугодишње. 

Робни извоз у августу пао за 2,6 одсто међугодишње, а робни увоз за 0,7 одсто

Што се тиче спољнотрговинских кретања, робни извоз изражен у еврима у августу је пао за 2,6 одсто међугодишње а робни увоз за 0,7 одсто. На пад робног извоза утицао је пад извоза пољопривредних производа и стагнација у извозу прерађивачке индустрије, док је на пад робног увоза у највећој мери утицао нижи увоз енергената и интермедијарних производа. 

У периоду јануар-август ове године робни извоз је био већи за 8,6 одсто а робни увоз за 8,0 одсто у односу на исти период претходне године. Извоз прерађивачке индустрије забележио је знатан раст и поред ниске екстерне тражње, од 8,6 одсто међугодишње у осам месеци, при чему је раст регистрован у 19 од 23 области.

енергетика српска привреда
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Бизнис Најновије вести
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај