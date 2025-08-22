overcast clouds
УВОЗ ЋЕ БИТИ 21 МИЛИОН ТОНА

ВЕЛИКИ ПРОБЛЕМИ СА МАЊКОМ РОДА КУКУРУЗА Високе температуре у ЕУ смањиле принос, увоз ће бити НАЈВЕЋИ ЗА ТРИ СЕЗОНЕ

22.08.2025. 14:47 14:51
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
Фото: Dnevnik.rs

БРИСЕЛ: Високе температуре у Европској унији смањиле су принос и квалитет кукуруза, тако да ће према очекивањима европски увоз ове житарице бити највећи за последње три сезоне.

У јуну и јулу, делови Европе, укључујући Француску, Шпанију, Италију и Грчку, забележили су рекордне температуре које су премашиле 46 степени. Ове екстремне врућине негативно су утицале на услове раста кукуруза и проузроковале смањење приноса и погоршање квалитета зрна, преноси Блумберг.

У Француској, која чини 21 одсто укупне производње кукуруза у ЕУ, је само 62 одсто кукуруза оцењено као добро или одлично, знатно мање него прошле године, док су суше у Бугарској довеле до најнижих приноса кукуруза и сунцокрета за неколико деценија.

Проблеми са сушом и високим температурама су такође утицале на принос и квалитет усева у Румунији, држави која чини 13 одсто производње кукуруза у ЕУ, преносе медији.

Према прогнозама Међународног савета за житарице (ИГЦ), Европска унија очекује да ће њен увоз кукуруза у 2025/26 сезони износити 21 милион тона.

Поред традиционалних добављача попут Украјине и Бразила, очекује се повећање европског  увоза из Сједињених Америчких Држава, чији кукуруз постаје конкурентан на глобалном тржишту, додаје њујоршка агенција.

 

Бизнис Пољопривреда
