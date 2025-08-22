УВОЗ ЋЕ БИТИ 21 МИЛИОН ТОНА
ВЕЛИКИ ПРОБЛЕМИ СА МАЊКОМ РОДА КУКУРУЗА Високе температуре у ЕУ смањиле принос, увоз ће бити НАЈВЕЋИ ЗА ТРИ СЕЗОНЕ
БРИСЕЛ: Високе температуре у Европској унији смањиле су принос и квалитет кукуруза, тако да ће према очекивањима европски увоз ове житарице бити највећи за последње три сезоне.
У јуну и јулу, делови Европе, укључујући Француску, Шпанију, Италију и Грчку, забележили су рекордне температуре које су премашиле 46 степени. Ове екстремне врућине негативно су утицале на услове раста кукуруза и проузроковале смањење приноса и погоршање квалитета зрна, преноси Блумберг.
У Француској, која чини 21 одсто укупне производње кукуруза у ЕУ, је само 62 одсто кукуруза оцењено као добро или одлично, знатно мање него прошле године, док су суше у Бугарској довеле до најнижих приноса кукуруза и сунцокрета за неколико деценија.
Проблеми са сушом и високим температурама су такође утицале на принос и квалитет усева у Румунији, држави која чини 13 одсто производње кукуруза у ЕУ, преносе медији.
Према прогнозама Међународног савета за житарице (ИГЦ), Европска унија очекује да ће њен увоз кукуруза у 2025/26 сезони износити 21 милион тона.
Поред традиционалних добављача попут Украјине и Бразила, очекује се повећање европског увоза из Сједињених Америчких Држава, чији кукуруз постаје конкурентан на глобалном тржишту, додаје њујоршка агенција.