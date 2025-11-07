ОБЈАВЉЕНО 40 ИЗВЕШТАЈА О АНАЛИЗИ ВОДЕ У ЗРЕЊАНИНУ Из “Водовода” понављају - исправна је за употребу
Извештаји о анализи воде са излаза из постројења, које су урадили заводи за јавно здравље у Зрењанину и Београду, доступни су на сајту ЈКП „Водовод и канализација“ из Зрењанина, саопштило је ово предузеће.
Јавно комунално предузеће “Водовод и канализација” подсећа да од 21. маја постројење за пречишћавање воде у континуитету у градску водоводну мрежу дистрибуира пречишћену воду у складу са Правилником о хигијенској исправности воде за пиће, чиме је, како се наводи у саопштењу, компанија Метито испунила своју уговорну обавезу.
“Непрекидно су, и у обиму који превазилази законске обавезе, обављане анализе квалитета воде на излазу са постројења од стране Завода за јавно здравље Зрењанин и три В анализе од стране Завода за јавно здравље Београд”, истичу у “Водоводу и канализацији” и наглашавају да је на сајту овог предузећа објављено четрдесет извештаја о анализи воде на излазу из постројења из јуна, јула, августа и септембра, као и три В анализе из јуна.
Додаје се да ће у наредном периоду бити настављено објављивање извештаја о анализи воде.
“Континуирано снабдевање градске водоводне мреже пречишћеном водом са постројења од 21. маја било је неопходно како би се, уз испирање водоводне мреже, што је редовна активност предузећа током целе године, обавио и мониторинг комплетне водоводне мреже и утврдио степен евентуалне деградације квалитета воде након проласка кроз мрежу. Од друге половине септембра квалитет воде у целој мрежи био је у складу са правилником и није се мењао, чиме је потврђено да водоводна мрежа не утиче на деградацију квалитета воде”, тврде у ЈКП “Водовод и канализација”.
Како наводе, тиме су се стекли услови да ово предузеће поднесе Одељењу за санитарну инспекцију Зрењанин захтев за стављање ван снаге решења о забрани употребе воде за пиће из градске водоводне мреже од 14. јануара 2004. године.
“Поменути орган, исти онај који је и донео решење о забрани употребе воде из градске мреже, донео је 9. октобра решење о стављању ван снаге поменутог решења, чиме је потврђено да је вода у складу са Правилником о хигијенској исправности воде за пиће и самим тим исправна за употребу”, закључује ЈКП “Водовод и канализација” из Зрењанина.