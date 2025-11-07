overcast clouds
РАДОВИ НА МОСТУ КОД БЕШКЕ Саобраћај у смеру ка Београду успорен до Ковиља

07.11.2025. 08:19 08:23
Radovi na putu
Фото: Pixabay

Јавно предузеће „Путеви Србије” саопштило је да ће у петак, 7. новембра, на деоници ауто-пута Е-75 између петље Ковиљ и петље Бешка, у смеру Нови Сад – Београд, бити изведени радови на редовном одржавању, због чега ће саобраћај бити привремено измењен.

Радови ће се изводити од 7 до 17 часова, а саобраћај ће се одвијати у две фазе.

У првој фази, на делу од километра 137+900 до 138+800, у дужини од 900 метара, за саобраћај ће бити затворена претицајна трака, док ће се возила кретати возном саобраћајном траком.

У другој фази, од километра 137+900 до 139+500, у дужини од 1.600 метара, за саобраћај ће бити затворене возна и зауставна трака, док ће се саобраћај одвијати претицајном саобраћајном траком.

Из „Путева Србије” апелују на возаче да прилагоде брзину кретања условима на путу и поштују постављену саобраћајну сигнализацију.

јп путеви србије мост бешка радови на путу
Војводина
