overcast clouds
8°C
07.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2295
usd
101.8413
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПАРТИЗАН ВЕЧЕРАС У ПИРЕЈУ: Против Олимпијакоса за прекид црног низа

07.11.2025. 09:27 09:34
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
Коментари (0)
спорт
Фото: АБА лига ј.т.д./Драгана Стјепановић

Кошаркаши Партизана гостују вечерас од 20.15 часова Олимпијакосу у 9. колу Евролиге, са циљем да покушају да прекину серију од три пораза и низу.

Олимпијакос дочекује црно-беле са скором 5-3, док је Партизан после три везана неуспеха на учинку 3-5.

Партизан ће бити значајно ослабљен у Пиреју, јер су ван строја Карлик Џонс, Џабари Паркер и Вања Маринковић, док се Двејн Вашингтон вратио у тим после повреде због које није путовао у Дубаи.

– Играмо против тима који је прављен да има највише амбиције у Евролиги. Имали су и они одређених проблема са ростером, нешто слично као и ми. Олимпијакос игра веома добро, а годинама имају истог тренера тако да имају и аутоматизме у игри. Анализирали смо их и надам се да ћемо имати исту жељу као на утакмици против Барселоне – рекао је Обрадовић у најави меча.

Пласман обезедио Sofascore
кк партизан евролига кк олимпијакос кошарка
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај