ПАРТИЗАН ВЕЧЕРАС У ПИРЕЈУ: Против Олимпијакоса за прекид црног низа
Кошаркаши Партизана гостују вечерас од 20.15 часова Олимпијакосу у 9. колу Евролиге, са циљем да покушају да прекину серију од три пораза и низу.
Олимпијакос дочекује црно-беле са скором 5-3, док је Партизан после три везана неуспеха на учинку 3-5.
Партизан ће бити значајно ослабљен у Пиреју, јер су ван строја Карлик Џонс, Џабари Паркер и Вања Маринковић, док се Двејн Вашингтон вратио у тим после повреде због које није путовао у Дубаи.
– Играмо против тима који је прављен да има највише амбиције у Евролиги. Имали су и они одређених проблема са ростером, нешто слично као и ми. Олимпијакос игра веома добро, а годинама имају истог тренера тако да имају и аутоматизме у игри. Анализирали смо их и надам се да ћемо имати исту жељу као на утакмици против Барселоне – рекао је Обрадовић у најави меча.