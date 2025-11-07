overcast clouds
НАСТАВЉА СЕ СУПЕРЛИГА: Воша у Нишу, Суботичани дочекују Звезду, Партизан без навијача против Новог Пазара

07.11.2025. 10:29 10:32
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: ФК Војводина/Ненад Михајловић

За викенд се утакмицама 15. кола наставља Суперлига Србије.

Фудбалер Војводине у суботу у 19 часова гостују Радничком у Нишу. Новосађани ће после пораза у претходном колу од ИМТ-а на „Карађорђу“ тежити да се врате на победнички колосек и остану у трци за водећим двојцем – Партизаном и Црвеном звездом. 

Вечити ривали играће у недељу - фудбалери Партизана пред празним трибинама дочекују Нови Пазар, док ће истог дана Црвена звезда у дербију кола гостовати Спартаку.

Партизан у другом, последњем мечу у ком је под казном, дочекује у недељу од 18.30 часова Нови Пазар без подршке навијача. После смене тренера Срђана Благојевића, црно-бели су успели после великог преокрета да победе Јавор у Ивањици предвођени повратником у тим, опорављеним Јованом Милошевићем, најбољим стрелцем екипе.

Звезда после три меча у низу без тријумфа у Суперлиги, али осокољена победом против Лила у Лиги Европе гостује у Суботици са циљем да се освајањем три бода врати на победнички колосек и задржи бодовну предност у односу на Партизан.

Утакмица између Радничког и Чукаричког је одложена због трагичне смрти Младена Жижовића, тренера крагујевачког клуба. Због тога ће све утакмице 15. кола Суперлиге почети минутом ћутања.

Суперлига – 15. коло 

Субота

Радник - ОФК Београд (14)

Напредак - Младост (18)

Раднички Ниш - Војводина (19)

Недеља

Железничар - Јавор (14)

Спартак - Црвена звезда (16)

ИМТ - ТСЦ (17)

Партизан - Нови Пазар (18.30)

фк војводина суперлига фудбал фудбал фк црвена звезда
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
